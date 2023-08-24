У 2023 році в українських школах почали відкривати класи безпеки. Головна мета ініціативи – навчити дітей головних правил безпеки та познайомити з алгоритмом дій у надзвичайній ситуації

Про те, навіщо потрібні класи безпеки, розповідає НСН з посиланням на Соцпортал.

Про необхідність класів безпеки свідчить невтішна статистика. За даними Держстату лише 2021 року в Україні загинуло 1100 осіб віком до 19 років, з них – майже 500 дітей до 14 років. Найпоширенішою причиною смерті дітей стали ДТП. Крім цього, найбільша частка травм припадає на дітей 10-13 років (80%), трохи менше на підлітків 14-17 років (16-18%).

“Більше травмуються діти, які вже не перебувають під постійним наглядом дорослих. А це означає, що вони мають правильно реагувати, щоб не погіршити тяжкість ушкодження та його наслідки. Тому виглядає так, що підготовка дітей до поведінки в разі травми є актуальною і навіть необхідною, якщо ще й узяти до уваги ризики війни, коли поруч із дитиною може не виявитися дорослого”, – розповіла Ірина Бондаренко, PR-директор СК “Граве Україна Страхування життя”.

Причиною травмування серед дітей стало незнання правил безпеки та відсутність необхідних навичок. Саме тому для українських шкіл було створено настанову з облаштування класів безпеки “Рекомендації щодо оснащення та облаштування кабінетів безпеки закладів освіти 1-3 ступенів”. Він містить рекомендації щодо облаштування окремого простору, проведення занять та “тренувань” алгоритму поведінки в надзвичайній ситуації.

Чому в українських школах необхідні класи безпеки

Навіщо виділяти окремий клас?

У класах безпеки проводять інтерактивні заняття – ігри та інші активності. Для цього використовують спеціальний інвентар, завдяки якому навчання дітей проходить більш цікаво та якісно. Тому в рекомендаціях для класів безпеки немає парт.

Що вивчатимуть?

Для закріплення практичного матеріалу в класах розвішують плакати та інфографіку з правилами безпеки руху та пожежної безпеки.

Окрему увагу приділяють небезпеці, пов’язаній із війною. Дітей навчатимуть мінної безпеки, поведінки під час обстрілів, самотерапії та спілкування з особами з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР).

Школярам також розповідатимуть про хімічну та ядерну небезпеки, познайомлять із процедурою проведення евакуації. Для цього додатково розвішують плакати з переліком необхідних речей, які людина має зібрати для переміщення.

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