Чому в Україні отримав популярність рух Редан – відповідь психологів

Дитячі психологи розповіли, чому субкультура Редан, яку поширює ФСБ росії, отримала популярність серед підлітків. Що треба знати батькам

Дитячі психологи Юлія Вінтоняк і Тетяна Кирієнко в коментарі українському інформагентству розповіли, чому в Україні отримала популярність субкультура підлітків-неформалів Редан, яку поширює ФСБ РФ на території нашої країни. Про це повідомляє НСН

За статистикою волонтерів та дитячих психотерапевтів і психіатрів, від війни найбільше страждають діти молодшого дошкільного віку (3-5 років) і підлітки середнього віку (12-16 років).

За словами Юлії Вінтоняк, підлітку в першу чергу потрібні визнання, спілкування і місце, де вони можуть проявлятися. Сьогодні ж багато дітей залишилися без друзів, тому що їх або немає в живих, або вони поїхали і немає з ними зв’язку.

«Як і у дорослих, у них зникло попереднє життя, вони опинилися в підвішеному стані і їм нема на що спиратися. Але на відміну від дорослих, у дітей психіка менш стабільна до тих подій, які зараз відбуваються», – зазначає психолог.

Чому рух Редан, який поширює ФСБ РФ, отримав популярність в Україні

За її словами, в мирний і безпечний час підлітковий період складний і всі події сприймаються гостро. А зараз це ще накладається на жахливі обставини і недолік внутрішніх ресурсів у самих батьків.

«Це говорить про наш пробіл щодо програм відновлення і підтримки дітей і підлітків», – впевнена фахівець.

Саме тому, на її думку, рух Редан так ефективно почав діяти на українських підлітків. Вони потрапили до спільноти, де задовольняються їхні базові психологічні потреби.

Дитячий психолог Тетяна Кирієнко також зазначає, що популярність Редана пов’язана саме з нереалізованою потребою впливати на обставини.

«Діти хочуть бути почутими. Тому батькам рекомендую цікавитися життям дитини. Не бійтеся давати дітям більше відповідальності, зараз вони потребують значущості. Частіше повторюйте дитині, що потребуєте її допомоги, що пишаєтеся нею і щасливі, що у вас є діти», – радить Кирієнко.

Ще одна причина популярності руху, на думку фахівців, це необмежене користування соцмережами і можливість приєднуватися до будь-яких груп.

«Підніміть тему певного молодіжного руху, щоб діти знали, для чого він виник і чим небезпечний. Запитайте думку дитини, що б він зробив, якби його запросили в таке угруповання», – радить Тетяна.

За її словами, дитина повинна мати уявлення, якщо колись зіткнеться з подібним. Такими розмовами ви зможете сформувати думку у дитини і вберегти її від впливу певних груп, резюмувала психолог.

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