Чому Росія не зреагувала на нову військову допомогу США для України – ISW

6 січня було оголошено про нову військову допомогу США для України на суму у понад 3 млрд доларів. Однак у Кремлі фактично ніяк не прокоментували це повідомлення. Аналітики Інституту вивчення війни пояснили, чому

Про це йдеться у звіті ISW, повідомляє НСН

Експерти зауважили, що російські офіційні особи та військові оглядачі здебільшого ніяк не зреагували на новий пакет військової допомоги США для України. Це, зазначають аналітики, ще більше доводить, що Кремль та російський інформаційний простір вибірково обирають, коли зобразити військову допомогу Заходу як ескалацію.

Чому росія не зреагувала на нову військову допомогу США для України

Державний секретар США Ентоні Блінкен 6 січня заявив, що у межах допомоги, Україні будуть надані бойові машини піхоти Bradley, артилерійські системи, бронетранспортери, ракети “земля-повітря” та боєзапаси. У Кремлі ніяких коментарів щодо цього не було, хоча коли США оголосили про надання Україні суто ППО Patriot – Москва оцінила це як ескалацію.

Аналітики наголосили, що відсутність реакції на військову допомогу США – яка дасть змогу ЗСУ продовжувати контрнаступальні операції – підтверджує попередню оцінку ISW про те, що Кремль більше стурбований своїми інформаційними операціями та впливом, який військова допомога Заходу може мати на конкретні російські військові операції в Україні, аніж тим, яке озброєння отримує Київ.

Ленд-ліз для України — що відомо про американську допомогу