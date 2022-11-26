Чому Нафтогаз не приймає показники лічильників за газ і як їх передавати (відеоінструкція)

Газопоставляюча НАК “Нафтогаз України” нагадала, як передавати показники лічильників за газ

Про це повідомила компанія у відповідь на запитання клієнта під постом у Фейсбук, передає NNS

“Набагато зручніше було б передавати показники лічильника безпосередньо в особистому кабінеті “НАФТОГАЗ УКРАЇНИ”, навіщо нам ці посередники”, – написав чоловік.

Як передавати показники лічильників за газ

У відповідь на це в Нафтогазі пояснили, що газопостачальна компанія є постачальником газу. Облгази (оператори ГРМ) відповідають за прийняття показів лічильника, облік та нарахування обсягів газу, а також послуги з розподілу (транспортування) газу, технічного обслуговування газової мережі та обладнання.

При цьому в компанії уточнили, що передавати показники необхідно з 1 по 5 число оператору ГРМ, щоб відбувалися коректні нарахування.

Передати показники оператору ГРМ (облгазу) можна одним із способів:

на сайті або у чат-боті вашого облгазу;

зателефонувавши до контакт-центру вашого облгазу.

Крім того, безпосередньо передавати показники через чат-боти та власний кабінет нашої компанії можуть постійні клієнти ДК “Нафтогаз України” Кіровоградської, Херсонської та Донецької області.

У Нафтогаз також опублікували відеоінструкцію, як передавати свідчення газового лічильника через кабінет my.gas.ua: https://youtu.be/SkJiKBkJ0n0

Джерело

Показання газового лічильника — Нафтогаз зробив важливе пояснення