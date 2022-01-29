Чому через погоду болять суглоби – думка лікарів

Багато метеозалежних людей відзначають, що у них болять суглоби через погоду. Фахівці не згодні з цим доказом, адже насправді біль виникає зовсім не через стрибки температури, а через інші не менш важливі погодні фактори.

Про справжню причину болю у суглобах розповів лікар-ревматолог Дмитро Каратєєв у розмові з журналістами. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Голос.ua.

Фахівець пояснив, що посилення болю пов’язане не з морозами чи спекою, а скоріше з високою вологістю та низьким атмосферним тиском.

Експерт зазначив, що подібний феномен характерний для людей із різних кліматичних зон. Біль у суглобах спостерігається у людей у ​​Китаї чи Марокко, де взимку температура становить близько 10-15 градусів тепла. Але при цьому Каратеєв пояснив, що важливіші фактори, пов’язані з вологою погодою, – висока вологість та низький атмосферний тиск.

На думку фахівця, саме ці фактори безпосередньо впливають на судинний тонус в організмі та безпосередньо на суглоби, тому біль посилюється. Каратєєв уточнив, що понад 60% людей, які страждають від остеоартриту, остеоартрозу та ревматоїдного артриту, виявляються метеочутливими. Рідше подібний феномен може спостерігатися у людей із проблемами у спині або кульшовому суглобі.

Крім того, ревматолог зазначив, що погода – не єдине, що може спричинити біль. Він наголосив, що на це також може впливати хронічне роздратування больових рецепторів. До того ж у погану погоду у людей знижується активність, що, своєю чергою, може виявлятися у болях суглобів.

За словами Каратєєва, єдиного підходу до вирішення цієї проблеми немає. Ревматолог рекомендує більше рухатись, займатися лікувальною фізкультурою, а пацієнтам, у яких біль з’являється на тлі психологічного стану, він порадив приймати заспокійливі засоби.

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