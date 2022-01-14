Хто ризикує померти від серцевого нападу під час сексу

Вчені Лондонського університету Святого Георгія з’ясували, у кого і які шанси померти від серцевого нападу під час сексу.

Як встановили дослідники, на випадки смерті під час сексу припадає лише 0,2% усіх смертей від серцевого нападу.

Група ризику

Люди із серцево-судинними захворюваннями часом обмежують своє статеве життя зі страху, що навантаження під час сексу зашкодить серцю. Проте наскільки високою є ймовірність такої смерті насправді?

Вчені проаналізували дані про майже 7000 людей, які померли від раптової зупинки серця в період з 1994 по 2000 рік і були зареєстровані в центрі серцевих патологій при Лікарні Святого Георгія, що спеціалізується на подібних випадках. Всі тіла померлих ретельно вивчалися на наявність токсинів та інших можливих некардіологічних факторів.

Випадків смерті під час сексу або протягом години після нього серед них було лише 17.

Середній вік померлих становив 38 років. Дві третини були чоловіками. Зазвичай причиною смерті від серцевого нападу стають захворювання, що існували раніше – кардіоміопатія, порушення серцевого ритму та інші. Але більш ніж у половини померлих під час сексу жодних відхилень раніше не спостерігалося.

Які ще причини

У дев’яти причиною загибелі значилася раптова аритмічна смерть — зупинка кровообігу, спричинена порушенням ритму серця без жодних очевидних причин.

Другою за поширеністю причиною смерті було розшарування аорти – розрив найбільшої артерії, при якому кров затікає між шарами стінок аорти та розшаровує їх. Якщо при цьому відбувається розрив усіх трьох шарів, настає масивна крововтрата, яка майже завжди веде до смерті.

Крім сексу, такі патології можуть бути викликані стресом, фізичними навантаженнями, а також вживанням деяких наркотиків, наприклад, кокаїну. Крім того, на ризики можуть впливати спадкові захворювання і фактори способу життя — так, курці в цілому більш схильні до проблем із серцем.

По одному випадку смерті припало на ішемічну хворобу серця, ідіопатичний фіброз, ідіопатичну гіпертрофію лівого шлуночка, пролапс мітрального клапана.

«Сексуальна активність була у 0,2% усіх випадків раптової смерті від зупинки серця у великій когорті померлих, які пройшли комплексне розтин, — пишуть автори у статті, опублікованій у журналі JAMA Cardiology. — Синдром раптової аритмічної смерті та кардіоміопатія були переважаючими основними причинами, що відображає вік когорти померлих, яких ми оцінювали».

Деталі дослідження

«Ми вважаємо, що ці результати дають певну впевненість у тому, що сексуальна активність є відносно безпечною для пацієнтів із серцевими захворюваннями, особливо для молодих людей», каже професор Мері Шеппард, провідний автор дослідження.

Однак, визнають дослідники, у роботі розглядалися лише випадки смерті та не враховувалися пацієнти, які вижили після зупинки серця, пов’язаної із сексуальною активністю. Тому реальний ризик може виявитися вищим, але навряд чи настільки, щоб відмовляти собі в задоволенні.

“Хоча це невелике та обмежене дослідження, обнадіює той факт, що в ньому дуже мало смертей від раптової зупинки серця пов’язується із сексуальною активністю”, каже фахівець Британського кардіологічного фонду Рут Госс.

Багато людей із хворобами серця дійсно переживають щодо своїх можливостей вести статеве життя, наголошує вона.

«Це нормально – відчувати занепокоєння з приводу сексу, якщо у вас хворе серце, але ймовірність раптової зупинки серця не вище, ніж за будь-якого іншого виду фізичної активності, – зазначає Госс. — Немає причин, через які люди з хворим серцем не можуть продовжувати насолоджуватися здоровим сексуальним життям. Однак важливо дотримуватися рекомендацій лікаря».

Тим, хто переживає щодо можливих ризиків, вона рекомендує проконсультуватися зі своїм лікарем.

Найбільшу небезпеку, на думку кардіологів фонду, секс може становити людям, які недавно пережили інфаркт. У цьому випадку варто відмовитись від статевого життя як мінімум на кілька тижнів.