Як зробити кров менш густою без пігулок?

Існують ознаки, за якими можна зрозуміти, що кров густа. Але, щоб точно про це дізнатися, краще зробити загальний аналіз крові та коагулограму. Є ефективні способи зробити кров менш густою

Проблема тромбозу в пандемію коронавірусу дуже актуальна. Тромби викликають інфаркти та інсульти та можуть стати причиною смерті. Як розібратися, чи можна уникнути тромбозу і зробити кров менш густою без ліків? Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті GreenPost.

Навіщо з’являється тромб?

Тромб позбавляє нас від втрати крові. Без нього кров із рани просто витекла б. Але цей процес має зворотний бік. Основна причина виникнення тромбів — застій крові, що виникає через травму або спосіб життя, сидячий (стоячий). Застій може бути спричинений серцевою недостатністю.

Що згущує кров?

Продукти. Все солоне; жирне м’ясо; сало; вершкове масло; вершки; сири; субпродукти; банани; грецькі горіхи; білий хліб. Споживання цих продуктів слід обмежувати. Особливо потрібно бути обережними з фаст-фудом, в ньому багато цукрів і дуже багато неякісних жирів.

Куріння. Під дією нікотину порушується кровообіг, відбувається спазм судин, у судинах утворюються бляшки, змінюється в’язкість крові, що призводить до утворення тромбів.

Ліки. Негативно впливає на склад крові тривалий прийом ліків: сечогінні засоби, гормони, оральні контрацептиви.

До групи ризику входять вагітні, люди з ожирінням, пацієнти з цукровим діабетом, сердечники, курці, жінки, які приймають оральні контрацептиви.

Як зрозуміти, що у вас густа кров?

На вигляд крові не можна сказати, густа вона чи ні. Це можна визначити лише за допомогою загального аналізу крові (ОАК) та коагулограми.

Але є певні ознаки густої крові:

сухість у роті;

швидка стомлюваність;

часта сонливість;

розсіяність;

слабкість;

депресивний стан;

артеріальна гіпертензія;

головний біль;

тяжкість у ногах;

постійно холодні ноги та руки;

оніміння та поколювання;

вузлики на венах.

Зазвичай лікар виписує антикоагулянти – препарати, що розріджують кров. Самостійно їх приймати не можна – може виникнути внутрішня кровотеча.

Як розріджувати кров без ліків?

Вода. Елементарний та дієвий засіб. 2 л води на добу врятують становище, якщо немає протипоказань. Іноді можна почути, що «я і так багато п’ю», але може йтися про чай, каву і навіть суп. Але потрібна чиста вода кімнатної температури, решта не враховується.

Їжа. Сприяють розрідженню крові: імбир, кориця, селера, часник, цибуля, буряк, огірки, помідори, насіння, кешью, мигдаль, шоколад (гіркий), какао, вишня, полуниця, цитрусові, яблука тощо.

Фізичні навантаження. Досить більше ходити помірно. Всі види кардіонавантажень будуть гарні.

Відмова від шкідливих звичок.

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