Чи зміняться тарифи на газ, світло і воду з 1 липня в Україні

З наступного місяця на українців чекають невеликі зміни. Стало відомо, якими будуть тарифи на газ, світло і воду з 1 липня

Чи зміняться тарифи на комунальні послуги з 1 липня NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Газ

Багато газзбутів не змогли виконати умови НАК “Нафтогаз” із закупівлі дешевого газу для населення. У результаті він для 8,8 млн господарств став “постачальником останньої надії” – ПОН. Користувачі отримуватимуть послуги за фіксованою ціною, яка становить 7,96 грн за кубоментр газу. Цей тариф вказаний із ПДВ, але без вартості транспортування.

Нові клієнти мають пройти реєстрацію в компанії та отримати у “Нафтогазі” особисті рахунки.

З 1 липня непобутовим споживачам для укладання договору постачання газу з новим постачальником не потрібно надавати звичні документи. Таке рішення ухвалили для спрощення умов зміни постачальника. Нагадаємо, раніше йшлося про письмовий дозвіл на перехід, а також довідку чи акт звірки від чинного постачальника з підтвердженням відсутності простроченої заборгованості.

Електроенергія

Кабмін продовжив дію тарифів на електроенергію для українців. Вони до 31 жовтня не підвищуватимуться і залишаться на минулому рівні.

Суми в платіжці залежатимуть від обсягу спожитих кіловат-годин. Користувачі платять по 1,44 грн/кВт-год за споживання на місяць до 250 кВт-год і 1,68/кВт-год, якщо вона перевищує 250 кВт-год.

Вода

Тарифи на водопостачання та водовідведення у липні також залишаться на колишньому рівні. Таке рішення закріплено урядовою ухвалою.

Як змінити постачальника газу — нові правила з 1 липня