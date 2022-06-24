Як змінити постачальника газу – нові правила з 1 липня

В Україні спростили зміну постачальника газу для непобутових споживачів на період дії воєнного стану.

Про це повідомляє Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг, передає NNS.

«21 червня 2022 року на засіданні НКРЕКУ було ухвалено рішення, спрямоване на спрощення умов зміни постачальника непобутовими споживачами», йдеться у повідомленні.

Непобутовим споживачам для укладання договору постачання природного газу з новим постачальником не потрібно надавати ні письмового дозволу на перехід, ні акт звірки або довідку від чинного постачальника із запевненням відсутності простроченої заборгованості.

Водночас зазначені зміни не звільняють непобутових споживачів від обов’язку виконувати свої фінансові зобов’язання перед постачальниками за договором постачання газу.

При цьому якщо на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи буде відображено інформацію про те, що постачальник ініціював припинення/обмеження постачання природного газу непобутовому споживачеві, зміна такого постачальника не дозволятиметься.

Побутові споживачі також можуть змінити свого постачальника, подавши заяву онлайн. Для цього необхідно знати свій EIC-код – персональний газовий номер об’єкта газопостачання. Його можна знайти в старому договорі з постачання газу або в рахунку за розподіл газу. На сайтах газових компаній опубліковані тарифи, порівнявши які, ви можете вибрати найбільш відповідного для вас постачальника. Старий постачальник зробить вам перерахунок у разі переходу до нового. Відповідь від нового постачальника має надійти протягом 21 дня. Компанія письмово повідомить дату, з якої почне надавати клієнту послуги.

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