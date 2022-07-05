Чи є різниця між військовослужбовцями та мобілізованими і які права та пільги вони мають

На які законні права та пільги можуть розраховувати українці, яких мобілізували до лав армії під час дії воєнного стану в Україні, і яка різниця між військовослужбовцями та мобілізованими

Чи прирівнюються мобілізовані до військовослужбовців розповіла правозахисна організація Юридична сотня у своєму Facebook. На сайті НВ.Україна.

«Військовозобов’язані, які були призвані на військову службу під час мобілізації, в особливий період, набувають статусу військовослужбовців. На них розповсюджуються права та пільги, передбачені ЗУ Про військовий обов’язок і військову службу, Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їх сімей, Кодексом законів України про працю та іншими нормативно-правовими актами», — йдеться у дописі.

Які права мають мобілізовані особи?

Право на відпустку

Право на відпустку відповідно до ст. 10−1 ЗУ Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їх сімей. Під час воєнного стану надаються:

відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду, але не більше 2 діб в один кінець;

за станом здоров’я у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком ВЛК;

Мобілізовані, як і контрактники, під час особливого періоду (за виключенням воєнного стану) можуть скористатися щорічною основною відпусткою зі збереженням грошового, матеріального забезпечення. Відпустка надається з розрахунку 1/12 частини її тривалості за кожний повний місяць служби в році звільнення.

У разі невикористання щорічної основної відпустки в році звільнення мобілізовані можуть отримати грошову компенсацію за невикористані дні. І навпаки, здійснюється відрахування з грошового забезпечення за дні відпустки, які вони використали в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення мобілізованого.

Право на грошове та матеріальне (продовольче, речове) забезпечення.

Забезпечення можна отримати відповідно до ст.ст. 9, 9−1 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей», а також таких актів:

Постанови КМУ від 30.08.2017 № 704 Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб;

Наказу МОУ від 07.06.2018 № 260 Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам;

Постанови КМУ від 09.04.2014 № 111 Питання грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

Постанови КМУ від 28.02.2022 № 168 Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану;

Постанови КМУ № 18 від 20.01.2016 Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських,

Наказ МОУ № 340 18.09.2020 Питання реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 18;

Постанови КМУ від 17.09.2014 № 460 Порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги у разі звільнення військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією;

Наказу МОУ від 29.04.2016 № 232 Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту тощо.

На період дії воєнного стану військовослужбовці мають право на виплату додаткової щомісячної винагороди в розмірі 30000 грн або до 100000 грн на місяць, якщо військовослужбовець бере безпосередню участь у бойових діях або перебуває в районі ООС, пропорційно до часу участі в бойових діях чи заходах ООС.

Мобілізовані можуть отримати винагороду за безпосередню участь у воєнних конфліктах у воєнний час та за знищену техніку ворога.

Під час звільнення після прийняття рішення про демобілізацію мобілізовані отримують ОГД в розмірі 4% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25% місячного грошового забезпечення.

Право на охорону здоров’я та безоплатне лікування

Право на охорону здоров’я та безоплатне лікування згідно зі ст. 11 ЗУ Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Військовослужбовці мають право на медичну допомогу у військових госпіталях, проте за відсутності за місцем проходження служби військово-медичних закладів охорони здоров’я чи відповідних відділень або спеціального медичного обладнання, а також у невідкладних випадках медична допомога надається державними або комунальними закладами охорони здоров’я за рахунок МОУ.

Право на збереження місця роботи, посади, середнього заробітку

на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності (ст. 119 Кодексу законів про працю України).

Право на звільнення фізичних осіб-підприємців, які призвані під час мобілізації, від сплати ЄСВ

(ст. 9−2 прикінцевих та перехідних положень ЗУ Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування). Підставою для звільнення є заява та копія військового квитка або копія іншого документа із зазначенням даних про призов, які ФОП повинен подати до податкового органу протягом 10 днів після демобілізації.

Право на неприпинення державної реєстрації підприємницької діяльності ФОП

У разі непровадження мобілізованими ФОПами підприємницької діяльності в період проведення мобілізації нарахування податків і зборів не здійснюється (ч. 3 ст. 39 ЗУ Про військовий обов’язок і військову службу).

Зарахування часу перебування на військовій службі до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби (ст. 8 ЗУ Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей).

Право на виплату військової пенсії на час служби

Особам, які отримують військову пенсію, у разі призову їх на військову службу за призовом під час мобілізації, виплата пенсій не припиняється. Після звільнення зі служби виплата пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років (ч. 3 ст. 2 ЗУ Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб).

Право на звільнення від нарахування штрафних санкцій за невиконання фінансових зобов’язань та відсотків за кредитами

Штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються мобілізованим, які брали або беруть участь у бойових діях в Донецькій та Луганській області (ч. 15 ст. 14 ЗУ Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей).

Мобілізовані особи в разі наявності підстав можуть отримати статус учасника бойових дій, який надаватиме пільги та гарантії, передбачені в ст. 12 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та інших нормативно-правових актах, зокрема пільги на житлово-комунальні послуги, проїзд, санаторно-курортне лікування, отримання земельних ділянок, житла тощо.

Які обов’язки мають громадяни України щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації?

Під час мобілізації громадяни зобов’язані з’являтися за викликом до ТЦК та СП (або інших військових формувань відповідно) для взяття на військовий облік військовозобов’язаних чи резервістів, визначення призначення їх на особливий період.

Також громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти ТЦК та СП у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках керівників ТЦК та СП), або в строки, визначені командирами військових частин (або інших військових формувань відповідно).

Громадяни, які перебувають у запасі й не призвані на військову службу або не залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час мобілізації можуть бути залучені до виконання робіт оборонного характеру, а підприємці виконують мобілізаційні завдання (замовлення) згідно з укладеними договорами (контрактами).

Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу відповідних посадових осіб, які забезпечують виклик під час. мобілізації.

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