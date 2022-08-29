Через пошкодження інфраструктури ЗАЕС є серйозні ризики для безпечної роботи станції

Через присутність на ЗАЕС російських військових, їхньої зброї, техніки та вибухівки є серйозні ризики для безпечної роботи станції

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Енергоатома

“Внаслідок періодичних обстрілів інфраструктура станції зазнала пошкоджень, існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека”, – йдеться в повідомленні.

В Енергоатом зробили розрахунковий прогноз щодо розповсюдження радіації на найближчі три доби

У найближчі три доби вітер понесе радіацію на частину півдня України та південно-західні регіони росії в разі аварії на Запорізькій АЕС

Якщо на одному з енергоблоків ЗАЕС станеться тяжка аварія, то хмара розповсюдження радіації рухатиметься за вітром на південний схід у бік росії. Відповідний розрахунковий прогноз на найближчі три доби, 29–31 серпня 2022 року, зробили фахівці Держатомрегулювання України.

Напрямок руху вітру – південно-східний. Отже радіація пошириться на частину Запорізької, Херсонської та Луганської областей, а також повністю накриє Крим, Донецьку область і прилеглі регіони росії: Ростовську область, Краснодарський край та Ставропольський.

Зазначається, що зауважень до роботи обладнання та систем безпеки станції наразі немає.

Українські енергетики вкотре убезпечили світ від можливих катастрофічних наслідків – ситуація на ЗАЕС