Українські енергетики вкотре убезпечили світ від можливих катастрофічних наслідків – ситуація на ЗАЕС

Міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив на тому, що російські окупаційні війська обстрілами території навколо ЗАЕС спровокували зміни в стабільності роботи станції

«Вперше в історії ЗАЕС була повністю відключена від мережі. Неймовірний професіоналізм українських енергетиків вкотре убезпечив світ від можливих катастрофічних наслідків – станція вже має живлення для власних потреб», – написав Герман Галущенко у Facebook. Про це NNS дізнався з повідомлення на Телеграм каналі “Енергоатом”.

Очільник Міненерго відзначив, що зауважень до роботи автоматики і систем безпеки наразі немає, але Запорізька атомна електростанція перебуває в окупації вже пів року.

«Наявність на ЗАЕС та біля неї російських військових, подальші дії яких не можна передбачити – це постійний тригер можливої ядерної катастрофи. Події сьогоднішнього дня тому чергове яскраве підтвердження. Хто готовий взяти на себе відповідальність за безпеку завтрашнього дня?», – зауважив Герман Галущенко.

Міністр енергетики вчергове звернувся до світової спільноти: «спільна місія МАГАТЕ і ООН на ЗАЕС має мати мандат для дослідження не тільки норм забезпечення ядерної безпеки, але й зовнішніх безпекових компонентів, в першу чергу тих, що стосуються зброї та її застосування російськими військовими на території станції та біля неї».

«Термінова деокупація та демілітаризація ЗАЕС – єдиний шлях, аби Європа могла спокійно спати і не боятись ядерних хмар у своєму небі», – підкреслив він.

ЗАЕС відновила з’єднання з мережею, але всі енергоблоки залишаються відключеними — МАГАТЕ