Союзники на різних рівнях зв’язувалися з офіційними особами України та радили не використовувати бунт Пригожина для нанесення ударів по РФ

Про це повідомляє НСН із посиланням на CNN.

За словами неназваного західного чиновника, послання “не розгойдувати човен” було передано на рівні міністрів закордонних справ, заступників і через послів. Побоювання полягали в тому, що Україну і Захід будуть розглядати як тих, хто допомагає Пригожину і загрожують суверенітету Росії.

Бунт Пригожина – союзники просили Україну не бити по РФ під час повстання

“Союзники попереджали українців не провокувати ситуацію. Використовуйте можливості на території України, але не втягуйте у внутрішні справи і не завдавайте ударів по наступальних військових об’єктах усередині Росії”, – сказав чиновник

Бунт Пригожина

Глава приватної військової компанії “Вагнер” Євгеній Пригожин звинуватив міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу в атаках на тилові табори його найманців.

У відповідь, в своїй заяві, 24 червня, Пригожин оголосив про намір провести “марш справедливості” та виступити проти Москви. Він стверджував, що його сили перетнули кордони Російської Федерації і захопили військові об’єкти у Ростові та Воронежі.

Проте в суботу ввечері після переговорів з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, Пригожин несподівано оголосив при припинення свого повстання та походу на Москву. На той момент “вагнерівці” вже були на відстані 200 кілометрів від Москви.

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