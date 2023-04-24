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Буданов розповів про можливість наступу окупантів на нових ділянках фронту (відео)

Журналіст
Буданов розповів про можливість наступу окупантів на нових ділянках фронту (відео)
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Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів про можливість наступальних операцій армії РФ на нових ділянках фронту

Російські війська перейшли всюди в позиційну оборону. Єдині їх спроби наступати спостерігаються у Бахмуті та в намірах оточити Мар’їнку і Авдіївку.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов, повідомляє НСН.

На питання, чи є в ГУР дані вважати, що росіяни зараз готуються активізувати або розпочати наступальні операції на якійсь іншій ділянці фронту, він сказав: “Не в мене немає даних, а вони не планують”.

“Вони повністю перейшли всюди в позиційну оборону. Єдині місця на фронті, де відбуваються їхні спроби – це спроба в місті Бахмут, це спроба охопити з півночі місто Авдіївка, локальні бойові дії в місті Мар’їнка”, – пояснив Буданов.

Він наголосив, що і в Авдіївці, і в Мар’їнці ідентична тактика, як і в Бахмуті – окупанти просто намагаються стерти населений пункт з лиця землі.

“Бої у лісництві в районі Луганської області – це ми вже зовсім знижуємось до тактичного рівня”, – додає Буданов.

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