Буданов розповів про можливість наступу окупантів на нових ділянках фронту (відео)

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів про можливість наступальних операцій армії РФ на нових ділянках фронту

Російські війська перейшли всюди в позиційну оборону. Єдині їх спроби наступати спостерігаються у Бахмуті та в намірах оточити Мар’їнку і Авдіївку.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов, повідомляє НСН.

На питання, чи є в ГУР дані вважати, що росіяни зараз готуються активізувати або розпочати наступальні операції на якійсь іншій ділянці фронту, він сказав: “Не в мене немає даних, а вони не планують”.

“Вони повністю перейшли всюди в позиційну оборону. Єдині місця на фронті, де відбуваються їхні спроби – це спроба в місті Бахмут, це спроба охопити з півночі місто Авдіївка, локальні бойові дії в місті Мар’їнка”, – пояснив Буданов.

Він наголосив, що і в Авдіївці, і в Мар’їнці ідентична тактика, як і в Бахмуті – окупанти просто намагаються стерти населений пункт з лиця землі.

“Бої у лісництві в районі Луганської області – це ми вже зовсім знижуємось до тактичного рівня”, – додає Буданов.

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