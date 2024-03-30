В кількох областях України ввели аварійні графіки відключення світла 30 березня. В НЕК “Укренерго” розкрили деталі

Про це повідомляє НСН з посиланням на АТ “‘СУМИОБЛЕНЕРГО“, ДТЕК та главу Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

За вказівкою НЕК “Укренерго” у зв’язку з атакою російських військових на енергетику України на території Сумської області введені графіки аварійних відключень.

Така ж ситуація і в Донецькій області.

“Через ворожі обстріли за розпорядженням НЕК Укренерго на Донеччині починають застосовуватись стабілізаційні відключення”, – повідомили в ДТЕК.

Аварійні графіки відключення світла 30 березня ввели в кількох областях – що відомо

Крім того, сьогодні по всій території Кіровоградської області, за розпорядженням НЕК “Укренерго” також запроваджено графіки аварійних відключень електропостачання.

Глава Полтавської ОВА своєю чергою заявив, що в області сьогодні також будуть працювати графіки аварійного відключення електроенергії.

“В області знову застосовані графіки аварійного відключення електроенергії. Причина – дефіцит обсягу генерації”, – заявив Пронін.

За даними ДТЕК, Дніпропетровська область також перейшла на екстрені відключення

“Через наслідки обстрілів в Дніпропетровській області вимушено застосовуються екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго. Енергетики докладають всіх можливих зусиль, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію”, – заявили в ДТЕК.

Російські масовані обстріли

Російські терористи останнім часом посилили масовані удари проти України. Ворог активно застосовує безпілотники та ракети різних типів. Як приклад, лише у ніч на 22 березня росіяни атакували Україну 151 засобом повітряного нападу. Тоді ж ворог обстріляв об’єкти енергетики внаслідок чого в низці міст запровадили аварійні відключення.

Зокрема 29 березня ворог випустив 60 дронів-камікадзе та 39 ракет, які також були націлені на енергетику України. Терористи атакували три ТЕС, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання.

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