Ворогом була здійснена атака дронами по Україні. Скільки повітряних цілей збила ППО.

За минулу та поточну добу на південному та східному напрямках протиповітряна оборона знищила 11 розвідувальних дронів.

Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передають “Новини України – НСН”.

“За минулу та поточну добу на південному та східному напрямках протиповітряною обороною збито 11 БПЛА різних типів”, — йдеться в повідомленні.

Там зазначають, що в зоні відповідальності повітряного командування “Схід” збито 1 БПЛА “Орлан”10» та 4 безпілотники, тип яких уточнюється.

А в зоні відповідальності повітряного командування “Південь” збито 2 БПЛА Supercam, 3 “Ланцет” та 1 Shahed-136/131.

Атака дронами по Україні – скільки цілей збила ППО

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