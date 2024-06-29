Військовими РФ була здійснена атака дронами по Україні 29 червня вночі. Скільки повітряних цілей було збито.

Окупанти в ніч на 29 червня запустили по Україні 10 дронів-камікадзе. Сили ППО збили всі ворожі безпілотники.

Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука.

Атака дронами по Україні 29 червня – скільки цілей збила ППО

Повідомляється, що Росія запустила 10 дронів типу “Шахед” з району Приморсько-Ахтарськ. Ворожі безпілотники збивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби РЕБ Повітряних сил ЗСУ.

ППО працювала в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей. Всі “Шахеди” було знищено.

Ракетний удар по Дніпру

28 червня окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки була пошкоджена багатоповерхівка – частково зруйновано верхні поверхи будинку.

Станом на ранок відомо про 1 загиблого та 12 постраждалих внаслідок ракетної атаки. Врятовано одну людину, серед постраждалих є дитина.

На місці влучання ракети тривають пошуково-рятувальні роботи.

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