Вранці 5 липня була здійснена атака дронами по пункту управління окупантів під Новою Каховкою. Удар виявився результативним – знищено станцію зв’язку.

Метою атаки шести ударних дронів став пункт управління 66 бригади управління ЗС РФ.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Telegram-канал “Досье Шпиона”.

В результаті атаки дронами були знищені станція тропосферного зв’язку та електроживильна станція є поранені серед окупантів.

Удар по пункту управління в/ч 41600 зі Ставрополя, відомої як 66 бригада управління, розташованого на околицях Нової Каховки, за даними каналу, було завдано близько 4 години ранку 5 липня.

“Удару було завдано з використанням 6 ударних БПЛА невстановленого типу. Внаслідок удару було знищено станцію тропосферного зв’язку (ймовірно Р-412) та електроживильну станцію (ймовірно Е-351бр). Серед особового складу: 2 – 300”, – зазначено в повідомленні.

Атака дронами по пункту управління окупантів у районі Нової Каховки – знищено станцію зв’язку (фото)

Ще новини України: ССО вперше в історії війни уразили новітню ворожу станцію Р-416ГМ (відео)