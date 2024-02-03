Станом на ранок суботи, 3 лютого, армія РФ вивела в Чорне море 2 кораблі. Чи є серед них носії “Калібрів”

Ракетоносії в акваторії відсутні.

Про це повідомили Військово-Морські Сили ЗСУ, передає НСН.

Крім того, в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Наразі один носій крилатих ракет “Калібр” окупанти тримають в Середземному морі. Загальний залп – до 8 ракет. Загалом в морській акваторії два судна флоту РФ.

Армія РФ вивела в Чорне море 2 кораблі – чи є серед них носії “Калібрів”

Як відомо, останнім часом РФ припинила використовувати ракети “Калібр” для ударів по Україні. Втім, це не означає, що в армії РФ закінчилися ці ракети. Навпаки, РФ може мати на складах понад 240 одиниць “Калібрів” різних модифікацій.

Як ми розповідали раніше, вночі 03 лютого окупанти запустили по Україні 14 дронів-камікадзе типу “Шахед”, а також атакували 2 керованими авіаційними ракетами Х-59. У ЗСУ розповіли про збиті цілі та особливості атаки

Силами та засобами ППО ЗСУ було ліквідовано 9 безпілотників противника.

Військові уточнили, що “Шахеди” війска РФ запускали з напрямків: Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим), а авіаційні ракети – з Бєлгородської області.

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