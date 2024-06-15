Абітурієнти можуть оскаржити результати НМТ, якщо проведення Національного мультипредметного тесту було пов’язане з будь-якими порушеннями.

Як це зробити розповідають Новини України – НСН.

Подати скаргу можна до регламентної комісії НМТ. Це потрібно зробити прямо в день проведення тесту, не залишаючи екзаменаційного центру. Комісія має розглянути скаргу протягом трьох днів.

Абітурієнт може оскаржити результати НМТ – як це зробити

Якщо вона підтвердить її правочинність, то у вступника буде можливість подати клопотання до апеляційної комісії та домогтися перескладання. Якщо порушення не було підтверджено або не вплинуло на результати абітурієнта, це рішення можна оскаржити також в апеляційній комісії.

Щоб подати апеляцію на рішення регламентної комісії Національного мультипредметного тесту, необхідно вказати:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника;

індивідуальний податковий номер (за наявності), а у разі його відсутності – номер документа, на підставі якого здійснено реєстрацію;

дату проходження НМТ;

номер контактного телефону;

обґрунтування причини оскарження рішення регламентної комісії;

дату складання заяви.

Регламентна комісія зобов’язана надати абітурієнту копію протоколу засідання, яку він також подає до вищої інстанції. Зазначимо, що з апеляцією необхідно звернутися не пізніше ніж через 3 дні після ухвалення рішення регламентною комісією НМТ.

Результати апеляційна комісія має надати протягом п’яти діб. У разі підтвердження обґрунтованості претензій заявнику може бути призначено додаткову сесію Національного мультипредметного тесту.

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