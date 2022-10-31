У зв’язку з масованими обстрілами критичної інфраструктури росіянами, 31 жовтня в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії

Про це повідомили заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram та енергетична компанія Yasno у Facebook, передає NNS

“Важливо! Через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії”, – сказав Тимошенко.

Представник ОП нагадав, що російські терористи вчергове нанесли масований удар по об’єктах енергосистеми низки областей України.

За його словами, частину ракет вдалося збити ППО, але частина влучила в ціль.

Служби працюють на місцях над ліквідацією наслідків.

Енергетична компанія Yasno повідомила, що енергетики працюють над стабілізацією енергосистеми і закликала людей вимкнути або обмежити використання енергоємних приладів.

Де знайти інформацію про відключення електроенергії по населених пунктах України