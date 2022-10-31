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31 жовтня в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії

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У зв’язку з масованими обстрілами критичної інфраструктури росіянами, 31 жовтня в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії

Про це повідомили заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram та енергетична компанія Yasno у Facebook, передає NNS

“Важливо! Через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії”, – сказав Тимошенко.

31 жовтня в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії

Представник ОП нагадав, що російські терористи вчергове нанесли масований удар по об’єктах енергосистеми низки областей України.

За його словами, частину ракет вдалося збити ППО, але частина влучила в ціль.

Служби працюють на місцях над ліквідацією наслідків.

Енергетична компанія Yasno повідомила, що енергетики працюють над стабілізацією енергосистеми і закликала людей вимкнути або обмежити використання енергоємних приладів.

Де знайти інформацію про відключення електроенергії по населених пунктах України

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