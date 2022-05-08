3 популярні професії в Україні після війни – куди вступати абітурієнтам

Абітурієнти цьогоріч готуються вступати до вузів за спрощеною процедурою. Багато хто з них не знає, з якою сферою пов’язати життя. Які 3 популярні професії в Україні будуть після війни

Ще зовсім недавно підлітки масово обирали престижні професії економістів і юристів. Проте сьогодні ситуація різко змінилася. Війна внесла корективи у наше життя. Значна частина українців втратила роботу. Компанії закриваються, а деякі напрямки бізнесу втратили актуальність.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Інвестиційний банкір Ігор Мазепа повідомив, що найактуальнішими напрямками у майбутньому стануть військова справа, будівництво та інформаційні технології. За його словами, якщо бойові дії закінчаться до осені, в Україні очікується інвестиційний бум.

“Це будуть і політичні гроші – підтримка уряду України, і це будуть приватні гроші – коли приватні підприємства з усього світу вкладатимуть в Україну”, – зазначив Мазепа.

Фахівець уточнив, що не може дати точних рекомендацій щодо важливості тієї чи іншої професії. Проте певні тенденції вже є.

“Ми вже бачимо, що професія будівельника або різних будівельних професій знадобиться. Мільйони квадратних метрів зруйнованого житла, промислових об’єктів – це потрібно буде відновлювати. IT-шний сектор також втратив 40% з початку війни”, – пояснив банкір в ефірі ток-шоу “Нічна варта” на телеканалі “1+1”.

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