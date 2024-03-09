9 березня в Україні відзначається 210-річниця народження Тараса Шевченка – справжнього патріота, видатного поета і художника

Багато хто називає Шевченка “пророком для українців”, який зумів не лише прославити українську літературу і зупинити русифікацію, а ще й привити любов до нашої країни нащадкам.

Творчість Тараса Шевченка і його настанови залишаються актуальними крізь століття. Особливо в умовах повномасштабної війни росії проти України до його творів звертається чимало українців.

210-річниця народження Тараса Шевченка – цікаві факти з життя Кобзаря

На честь річниці народження славетного українця НСН розповість про кілька цікавих фактів з життя Тараса Шевченка і його досягнень.

Тарас Шевченко відомий серед сучасників під прізвиськом Кобзар, але мало хто знає, що за часів свого життя поет називав Кобзарем Івана Котляревського;

Поет прославляв українську мову. Багато дворян стали спеціально вчити українську для того, щоб прочитати роботи Шевченка. Письменник писав і російськомовні твори, але вони не здобули популярності;

За життя Кобзаря більше цінували як художника, ніж як поета. Він створив понад 1,3 тис картин. До нашого часу збереглося понад 800;

Площа найбільшого портрета Шевченка становить 500 кв м. Він намальований на стіні 17-поверхового будинку за адресою проїзд Садовий, 30 у Харкові;

В Україні на честь славетного патріота і митця перейменували близько 160 населених пунктів;

Пам’ять про Шевченка зберігають і в інших країнах. Відомо, що у світі Кобзареві встановили 1384 пам’ятники. З них 1256 розташовані в Україні;

Тарас Шевченко залишив свій слід і у космосі. Один з кратерів планети Меркурій, діаметром 137 км, носить ім’я Тараса Григоровича;

Український майстер Микола Сядристий створив найменшу в світі репліку “Кобзаря”, розміром менше 0,5 кв мм. Гортати сторінки можна лише кінчиком волосся. Обкладинка книги зроблена з пелюстки безсмертника, а прошита вона павутинкою.

Джерело

Ще новини України: Помер Степан Хмара – український дисидент, депутат і колишній в’язень радянських концтаборів