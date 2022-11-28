10 онлайн-ресурсів для ВПО, завдяки яким можна отримати допомогу

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій визначили десять онлайн-ресурсів для ВПО, завдяки яким можна отримати необхідну допомогу, про це інформує NNS



Найважливішими онлайн-платформами для ВПО є:

1. Платформа єДопомога, де можна подати заявку на отримання волонтерської допомоги (це можуть бути харчі, засоби гігієни, ліки тощо).

2. Портал “Прихисток” допоможе знайти доступне житло.

3. Інформаційно-ресурсний центр “Взаємодія” підкаже алгоритм дій при надзвичайних ситуаціях, а також містить довідки, мапи, електронні ресурси для постраждалого населення тощо.

Онлайн-платформи для ВПО

4. Мапа закладів, які працюють під час відключень електроенергії.

5. Електронний кабінет водіядозволить перевірити та оплатити адміністративні правопорушення, отримати інформацію про авто та посвідчення водія, записатись в електронну чергу тощо.

6. Портал “Веземо” дозволить перевірити час затримки рейсів, міжнародних та евакуаційних маршрутів тощо.

7. Єдине соціальне середовище зайнятості допоможе в пошуку роботи чи резюме працівника, а також дозволить записатись у центр зайнятості.

8. Вебпортал електронних послуг Пенсійного фондудозволить отримати довідки ОК-5 та ОК-7, подати заяви до ПФУ тощо.

9. На сайті Liki24можна знайти та замовити необхідні медикаменти.

10. Освітній чат-бот EducationUaBot містить інформацію про навчання в Україні. З його допомогою також можна знайти школу, садочок чи коледж за кордоном, відновити документи про освіту тощо.

Джерело

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