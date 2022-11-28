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10 онлайн-ресурсів для ВПО, завдяки яким можна отримати допомогу

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10 онлайн-ресурсів для ВПО, завдяки яким можна отримати допомогу

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій визначили десять онлайн-ресурсів для ВПО, завдяки яким можна отримати необхідну допомогу, про це інформує NNS

Найважливішими онлайн-платформами для ВПО є:

1. Платформа єДопомога, де можна подати заявку на отримання волонтерської допомоги (це можуть бути харчі, засоби гігієни, ліки тощо).

2. Портал “Прихисток” допоможе знайти доступне житло.

3. Інформаційно-ресурсний центр “Взаємодія” підкаже алгоритм дій при надзвичайних ситуаціях, а також містить довідки, мапи, електронні ресурси для постраждалого населення тощо.

Онлайн-платформи для ВПО

10 онлайн-ресурсів для ВПО, завдяки яким можна отримати допомогу

4. Мапа закладів, які працюють під час відключень електроенергії.

5. Електронний кабінет водіядозволить перевірити та оплатити адміністративні правопорушення, отримати інформацію про авто та посвідчення водія, записатись в електронну чергу тощо.

6. Портал “Веземо” дозволить перевірити час затримки рейсів, міжнародних та евакуаційних маршрутів тощо.

7. Єдине соціальне середовище зайнятості допоможе в пошуку роботи чи резюме працівника, а також дозволить записатись у центр зайнятості.

8. Вебпортал електронних послуг Пенсійного фондудозволить отримати довідки ОК-5 та ОК-7, подати заяви до ПФУ тощо.

9. На сайті Liki24можна знайти та замовити необхідні медикаменти.

10. Освітній чат-бот EducationUaBot містить інформацію про навчання в Україні. З його допомогою також можна знайти школу, садочок чи коледж за кордоном, відновити документи про освіту тощо.

Джерело

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