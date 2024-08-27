Підготовка першокласника до школи включає в себе не лише придбання необхідних речей, а й забезпечення безпеки дитини. Корисні поради від Служби освітньої безпеки для батьків.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Поліцію Дніпропетровської області.

Як забезпечити безпеку дитини – поради

Дорога до школи

Вивчіть разом з дитиною маршрут до школи. Звертайте увагу малечі, як безпечно переходити дорогу, правильно реагувати на машини та світлофори.

Дотримання правил безпеки

Розкажіть дитині про важливість дотримання правил безпеки в школі та вдома. Обговоріть, як діяти у разі небезпеки, зокрема під час повітряної тривоги.

Контакти

Вивчіть з дитиною ваші контакти: номер телефону та адресу. Розкажіть, як дзвонити рідним у разі потреби.

Підготовка першокласника до школи – поради від Служби освітньої безпеки

Як поводитися з незнайомцями

Поясніть дитині, що не можна розмовляти з незнайомими людьми на вулиці, приймати від них подарунки або йти з ними кудись.

Допомога у школі

Наголосіть, що в будь-якій складній ситуації дитина може звернутися до вчителя чи поліцейського Служби освітньої безпеки.

Валізка безпеки

Готуйте валізку безпеки для дитини відповідно до переліку, що наданий закладом освіти. Не забудьте покласти дитині її улюблену іграшку. Це додасть малечі впевненості в будь-якій ситуації.

Психологічна підтримка

Дитина може відчувати страх або тривогу через нове оточення. Важливо слухати і підтримувати її. Сприяйте тому, щоб маленькі школярі говорили про свої емоції та ділилися своїми думками.

В поліціх зазначили, що зазначені прості кроки допоможуть батькам зробити перші шкільні дні безпечними та радісними для дитини!

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