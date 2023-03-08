Термінали іВох не працюють: що робити клієнтам monobank

Термінали іВох не працюють від 7 березня через рішення Національного банку відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ “АЙБОКС БАНК”. Таким чином, виникла проблема, зокрема, у клієнтів monobank, які донедавна через іВох безкоштовно поповнюватимуть свої картки. Чому так сталося і яке рішення проблеми, розповість НСН.

Вранці 8 березня СБУ з НБУ та БЕБ проводить обшуки в офісах «Айбокс-банку». Правоохоронці розслідують участь “Айбокс-банку” у відмиванні грошей грального бізнесу. У тому числі саме через це НБУ вчора позбавив банк ліцензії.

Відповідне рішення оприлюднене на офіційному сайті Нацбанку.

Правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ “АЙБОКС БАНК” (далі – Банк) та його ліквідацію з 07 березня 2023 року. Частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України. Відповідне рішення ухвалене згідно зі статтею 77 Закону України “Про банки і банківську діяльність” у зв’язку із систематичним порушення Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, – йдеться у повідомленні

Зазначається, що кожен вкладник Банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”.

Термінали іВох не працюють: де поповнити картку monobank

У monobank повідомили клієнтам, що поповнити картки готівкою без комісії тепер можна так:

через термінали EasyPay та City24 (понад 20 000 по країні);

у касах банків-партнерів: Універсал Банк, А-Банк та Укргазбанк.

Загалом мережа терміналів іВох ухвалювала 12-15 млрд грн від клієнтів Моно щомісяця.

“Як ви думаєте, скільки у нас пішло часу на план Б? Ні не так – скільки б пішло часу на аналогічний план Б у Європі, наприклад? Думаю, оптимістично, 3-6 місяців. Ми зробили за півдня”, – прокоментував один із засновників monobank Олег Гороховський

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