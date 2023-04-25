Щоб не нашкодити: ISW змінює свій підхід до висвітлення війни в Україні

ISW змінює свою політику щодо висвітлення війни в Україні. Про це йдеться у заяві організації на її офіційному сайті, передає НСН. Вірогідно, це пов’язано з ситуацією, коли днями Інститут вивчення війни опублікував дані про ЗСУ на лівому березі Дніпра, що, за словами військового керівництва України, могло зашкодити нашим Захисникам реалізувати свої наміри і ставило під загрозу їх життя. Тепер аналітики Інституту не будуть прогнозувати дії ЗСУ та публікувати інформацію, яка може допомогти зрозуміти плани української армії.

Американський інститут вивчення війни (ISW) заявив про зміну своєї політики щодо висвітлення подій на фронті в Україні. Тепер аналітики Інституту не будуть публікувати жодних прогнозів щодо діяльності Сил оборони України і навіть не робитимуть припущень про логіку подальших дій, аби не давати підказок ворогу. Також про будь-які зміни на карті ISW повідомлятиме із певним запізненням, лише тоді, коли це уже буде широко відомо. Про це ISW повідомив на своєму сайті 24 квітня.

У заяві Інституту сказано, що часто у публічному просторі карти та оцінки оперативної ситуації на фронті в Україні стають предметом для маніпуляцій та подекуди невірних і шкідливих прогнозів.

«ISW усвідомлює занепокоєння щодо впливу карт та оцінок ISW на оперативну безпеку України, – сказано у повідомленні. – Хоча наша мета дійсно полягає в тому, щоб зробити можливим інформоване висвітлення війни шляхом надання детального розуміння ситуації на місцях, природа і мета наших оцінок полягає в оцінці війни в міру її розгортання, а не в тому, щоб дати уявлення про українське планування».

Аналітики інституту не хочуть «порушувати оперативну безпеку України та повідомляти росіянам нічого, чого вони ще не знають».

«ISW не робитиме жодних прогнозів щодо того, що українські сили можуть або не можуть зробити, не кажучи вже про те, де і коли вони можуть це зробити. Ми будемо особливо обережні, щоб уникати заяв, які можуть бути витлумачені як такі прогнози в найближчі тижні, – сказано у повідомленні Ми також уникатимемо коментарів чи оцінок щодо того, чи можуть конкретні українські просування та операції бути частиною контрнаступальних зусиль чи ні, приділяючи особливу увагу уникненню всього, що могло б вказувати на те, де, на нашу думку, українські основні зусилля зосереджені або будуть спрямовані».

Також ISW зображатиме зміни на мапі із суттєвою затримкою.

«ISW прагне допомогти політикам і громадськості якомога точніше зрозуміти, що відбувається в Україні, жодним чином не ставлячи під загрозу здатність України звільнити окуповані території», – додають в американському інституті вивчення війни

Нагадаємо, раніше ми писали: «ЗСУ на лівому березі Дніпра»: в ОК «Південь» прокоментували цю інформацію ISW