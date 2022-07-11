Історія звільнення острова Зміїний (відео)

Історія звільнення острова Зміїний являє собою багатошарову і філігранну операцію українських військових. ЇЇ оприлюднив Генштаб ЗСУ, передає NNS.

Активізація противника та нарощування бойового складу гарнізону на о. Зміїний, створення системи протиповітряної оборони та вогневого ураження із застосуванням реактивних систем залпового вогню були спрямовані на забезпечення контролю над морем і небом в районі північно-західної частини Чорного моря, – зазначають у Генштвбі.

Так само методично і планово, як окупанти облаштовували свій гарнізон, Сили оборони об’єднанням своїх потужностей протидіяли цьому.

Понад 2 місяці тривала операція. Це був цілий комплекс і каскад управлінських рішень, розрахунків сил та засобів, забору даних обстановки та застосування різнорідного озброєння і обладнання, вирахування тактики та стратегії ворога, вибудовування власних, більш ефективних, доцільних, часто нестандартних.

До участі було залучено угруповання різнорідних сил ВМС, ескадрилья Байрактарів, Повітряні сили ЗСУ, ракетні війська і артилерія, підрозділи Держприкордонслужби, СБУ та розвідки, а також інші підрозділи зі складу оперативно-стратегічного угруповання військ “Олександрія”.

В операції було кілька етапів.

По-перше, це обрізання шляхів логістичного забезпечення, коли уражався корабельно-катерний склад, судна забезпечення і техніка, якою ворог намагався облаштовувати гарнізон. На цьому етапі влучною роботою БПЛА «Байрактар» і з застосуванням партнерської збройної допомоги і вітчизняних технологій було уражено 4 швидкохідних патрульних катери типу «раптор», швидкісний десантний катер на повітряному каверні типу «серна», суттєві пошкодження отримав фрегат «адмірал ессен», а новий сучасний буксир «спасатель василий бех» переведений у підводний флот.

Тим не менш, за розвідданими на острів було доправлено близько трьох десятків одиниць техніки: ЗРК “Тор-М2” та ТЗМ до нього, 4 ЗГРК “Панцирь-С1”, 2 РСЗВ “Град” та “Торнадо-Г”, 1 ББМ, 3 військові автомобілі, 2 дизель-генератори і ще близько півтора десятки об’єктів ретельно замаскованих сіткою.

Після потоплення «москви», що своєю протиповітряною обороною забезпечувала прикриття корабельного угруповання в морі, окупанти й вирішили створити собі з острова, так би мовити стаціонарний крейсер.

Але виважене й ретельне вивчення ситуації, потужне планування та підготовка до найактивнішого етапу дали свій результат.

Раптово і влучно було уражено командний пункт, засоби перешкод та розвідки, які окупаційні війська розташували на вкрадених бурових установках в Одеському газоконденсатному родовищі.

Крім самих втрат це справило ще й переконливе враження на ворога щодо відчайдушності та справжніх потужностей сил оборони півдня України.

В умовах завдання противником авіаційних, ракетних ударів, радіоелектронного подавлення, обмеженого маневру своїх артилерійських вогневих засобів мета операції була досягнута шляхом постійного вогневого впливу, порушення логістичного забезпечення між материковою частиною і гарнізоном противника на острові, яке здійснювалося морським шляхом, деморалізацією особового складу противника. Ворог залишив о. Зміїний, знищивши вогневі засоби, які не були уражені.

Всього підтверджено знищення:

3 ЗГРК “Панцирь-С1”,

1 ЗРК “Тор-М2” та ТЗМ до нього,

1 РЛС “Мис”,

1 РСЗВ “Торнадо-Г”

1 РСЗВ «Град»

1 система РЕБ,

1 маломірний катер,

2 ББМ

8 одиниць автотехніки,

1 склад боєприпасів.

Загальні ж втрати російських окупаційних військ навколо епопеї по острову складають понад $ 900 млн.