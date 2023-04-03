«Їдь у свій Бахмут»: у Буковелі хамовитий відпочивальник накинувся на бойового медика

У Буковелі сталася неприємна ситуація, яку вже жваво обговорюють у мережі, де оприлюднено відповідні відео. Хамовитий відпочивальник накинувся на бойового медика, який проходить тут реабілітацію, і став «відправляти його в Бахмут», передає НСН.

Як розповів на відео бойовий медик, держава відправляє на курорт військових та медиків із ПТСР, благо, така можливість є. Але знаходяться індивіди, які обзивають військового ЗСУ “скотиною”, “чмом” і ще мають нахабство ставити питання.

У Буковелі хамовитий відпочивальник накинувся на бойового медика

Так, на відео можна побачити хамовитого чоловіка в халаті, який називає медика “лошарою”. В руках у нього кухоль з пивом, поводиться він неадекватно.

“Ти бачиш, провокатори приїжджали тут і починають тут. Звідки він приїхав?” – каже хам

На що медик йому відповів, що він приїхав із Бахмута.

“Їдь туди у свій Бахмут! Чого ти тут сидиш?” – відповідає чоловік у халаті

Ситуація обурила українців, у коментарях вони вимагають відправити хама у Бахмут або в іншу гарячу точку. Чи, наприклад, розміновувати території.

Що каже дружина відпочивальника

Втім, у дружини чоловіка в халаті своя версія події. Вона каже, що все сталося через мову.

За її словами, її чоловік був напідпитку. Вони розмовляли російською мовою та нібито бойовому медику (тоді вони ще не знали, хто він) це не сподобалося. Він зробив їм зауваження.

“Звичайно ж, моєму чоловікові це не сподобалося, і він відреагував. Спочатку м’яко, а потім уже грубіше”, – розповіла дружина хама

Жінка вважає, що її чоловіка провокували.

“У результаті, він зняв усе на камеру у вигідному моменті, коли мій чоловік казав: “Що ти провокуєш”?”, – сказала вона на відео

Крім того, вона назвала бойового медика “психічно хворим”.

Реакція військових

Зазначимо, що побратими вже встановили особу хама. Ним виявився Фатула Олександр Павлович, який раніше проживав у Черкасах, а зараз живе на два міста: Черкаси і Київ. Займався бізнесом, пов’язаним зі спиртом. Військові вимагають вибачень від нього перед усіма, хто зараз у Бахмуті, інакше обіцяють зробити все, аби з’являтися будь-де Фатулі було некомфортно.

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