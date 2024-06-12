Які населені пункти намагається захопити ворог і де зараз найскладніше, розповів Сирський

Які населені пункти намагається захопити ворог і де зараз найскладніше, розповів Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський .

Які населені пункти намагається захопити ворог і де зараз найскладніше

Сирський заявив, що декілька днів поспіль працював у військових частинах, які ведуть оборону на найбільш гарячих точках Східного фронту, передають Новини України – НСН.

Противник продовжує ведення активних наступальних дій різної інтенсивності фактично по всьому фронту, основні зусилля зосереджуючи на Покровському та Курахівському напрямках. Тут ворог зосередив найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів зі складу восьми ударних бригад.

Жорсткі бої на цих напрямках тривають вже декілька місяців і впродовж цього часу наші воїни мужньо стримують рух ворога вперед.

Продовжуються бої в районах Часового Яру, Кліщіївки, Калинівки. Противник намагається захопити ці населені пункти для розширення географії свого просування в напрямку Краматорська та Словʼянська.

Безуспішно ворог штурмує Білогорівку, яка стала красномовним прикладом стійкості українського війська на Луганщині.

Противник рветься до Сіверська з двох напрямків, але кожного разу відкочується назад, залишаючи трупи своїх солдатів.

На Харківському напрямку ворог веде безуспішні дії, намагаючись просунутися вперед в глибину наших бойових порядків та створити так званий «пояс безпеки».

У Вовчанську противник загруз, незважаючи на залучені сили та засоби, які постійно поповнює за рахунок підрозділів з інших напрямків.

На Запорізькому напрямку агресор здійснює наступальні дії в районах Старомайорське та Роботине, але фактично без успіху.

В районі Кринки бої продовжувалися за утримання плацдарму та контролю островів, без суттєвих змін в стані та положенні сторін.

В цих умовах для нас дуже важливе утримання займаних рубежів та позицій, не допущення прориву оборони, максимальне знищення живої сили та техніки ворога. Нам необхідно добитися переваги над противником, зменшити втрати, а головне, змінити оборонну та наступальну психологію, що буде важливим кроком на шляху до нашої Перемоги, – заявив Сирський

Він заявив, що для цього командування зосереджує зусилля на підвищенні якості проведення занять з підрозділами, які проходять бойове злагодження, в ході яких відпрацьовуються питання боротьби з дронами противника та захист від них, пересування на полі бою, користування засобами РЕБ, евакуація поранених та багато інших питань, які актуальні в умовах сучасного бою.

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