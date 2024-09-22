Як вплинуть на війну в Україні вибухи на складах боєприпасів в РФ – розповів Плетенчук

Речник Військово-морських сили ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, як вплинуть на війну в Україні вибухи на складах боєприпасів в РФ.

Вибухи на російських складах боєприпасів можуть у певний спосіб вплинути на дії ЗС РФ – у тому числі у Чорному та Азовському морях. Таку думку висловив речник Військово-морських сили ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі «Еспресо.TV», передають “Новини України – НСН“.

За його словами, дії з боку України в російському тилу можуть значно змінити перебіг бойових дій як по лінії бойового зіткнення, так і в акваторії морів.

Вибухи на складах боєприпасів в РФ матимуть вплив на війну

«Я сподіваюся, що знищення складів боєприпасів на території РФ вплине на дії окупантів у Чорному та Азовському морях. Це просто не може не вплинути на їхні дії. У будь-якому випадку, коли знищується тилова логістика, особливо логістика забезпечення, це має вплинути на перебіг бойових дій на лінії зіткнення. Ресурси у росіян не нескінченні. Так, росіяни одразу не відчують снарядного голоду, але все одно цей момент настане», — заявив Дмитро Плетенчук

Окремо речник ВМС ЗСУ додав, що хоч війська противника і намагаються підтримувати інтенсивність обстрілів, запаси ракет і ударних дронів не нескінченні. При цьому ЗС РФ може спробувати швидко поповнити запаси озброєння.

Ми ж бачимо скільки дронів вони направили нашою територією цього місяця. Втім, у будь-якому разі ці запаси не нескінченні. Тому я сподіваюся, що на лінії бойового зіткнення і в морі, хай не одразу, вибухи на їхніх складах дуже вплинуть на їхні дії, — підсумував Дмитро Плетенчук

Зазначимо, що в результаті недавнього удару безпілотників по арсеналу в Торопці Тверської області було знищено запас боєприпасів, розрахований на 2-3 місяці війни.

Усього в результаті удару було знищено близько 30 тисяч тонн боєприпасів, що дорівнює приблизно 750 тисячам снарядів. Про це повідомляє естонський портал ERR із посиланням на розвідку Естонії.

У Тихорецькому районі ухвалено рішення про тимчасову заборону польових робіт у зоні 10 кілометрів від місця атаки.

А тут ми писали, як це було: «Мені феєрверк подобається, але звук не дуже»: на росії в місті Торопець потужно горять склади боєприпасів після атаки БПЛА