Громадянин Польщі намагався ввезти в Україну 20 шкурок єнота під виглядом гумдопомоги

Громадянин Польщі намагався ввезти в Україну 20 шкурок єнота під виглядом гуманітарної допомоги. Про це повідомляє Львівська митниця, передає НСН.

Іноземцю не вдалося доставити в Україну хутро єнота, задеклароване як «гуманітарний вантаж».

Нещодавно 59-річний житель громадянин Польщі за кермом вантажівки «Mercedes-Benz Actros» прибув в пункт пропуску «Шегині – Медика».

Під час проходження митного контролю водій задекларував лише особисті речі, а також продукти харчування та засоби гігієни, що переміщувались, як товари гуманітарного призначення.

Однак, оглядаючи транспортний засіб, працівники митниці виявили незадекларований товар: 20 шкурок фінського єнота.

В діях громадянина вбачаються порушення митних правил, описані ч.2 ст. 471 (Недекларування товарів що переміщуються через митний кордон України )МКУ. Санкція статті передбачає за собою накладення штрафу в розмірі 30 відсотків вартості цих товарів.

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