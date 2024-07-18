Денис Шмигаль оголосив про скасування графіків відключень світла в прифронтових зонах (відео)

Графіків відключень світла НЕ буде у прифронтових зонах, до яких входить і Нікопольщина. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, перебуваючи з робочою поїздкою у Запорізькій області.

Новину прокоментував голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, інформують “Новини Украъни – НСН“, з посиланням на Nikopolnews.

Кабінет Міністрів відреагував на наше звернення забезпечити пріоритетне електропостачання відповідно до встановленого мінімального навантаження та не застосовувати графіки погодинних відключень споживачів електричної енергії в населених пунктах Дніпропетровської області, розташованих на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії і населених пунктах, наближених до таких територій. Дякую за вірне рішення та плідну роботу усім, хто долучився! Працюємо на Перемогу, – написав Лукашук

Графіки відключень світла не будуть застосовуватись у прифронтових зонах: відео

Слід зазначити, що Шмигаль поки не вказав, з якого моменту графіки припинять застосовувати.

Також слід пам’ятати, що окрім планових відключень за графіком є аварійні відключення – через обстріли, погодні умови, стан обладнання тощо. Тож відключення світла все одно можливі.

Наприклад, сьогодні пообіді ДТЕК повідомив про застосування аварійних відключень у Дніпропетровській області.

Нагадаємо: Не відключати світло на Нікопольщині: Микола Лукашук звернувся до Кабміну