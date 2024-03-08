Гетманцев каже, що за ФОП «сховались» ухилянти. Саме бажанням уникнути мобілізації голова фінкомітету Верховної Ради пояснив збільшення кількості ФОП в Україні останнім часом.

Про це нардеп сказав в інтерв’ю Укрінформу, передає НСН.

На думку Гетманцева, збільшення кількості ФОП пов’язане зі спробою ухилення від оподаткування і намаганням обійти мобілізаційні процеси, адже ФОП не зобов’язані подавати дані працівників до ТЦК і вимагати від людей постановки на військовий облік перед прийняттям на роботу.

Мені як провладному політикові легше було б сказати, що економіка відновлюється: дивіться, мовляв, яке зростання… Економіка справді відновлюється, але на жаль, не такими темпами, якими зростає кількість ФОП… Належних передумов для суттєвого зростання економіки немає. І збільшення кількості ФОП значною мірою пов’язане з оптимізацією податків та зі спробою обійти певні мобілізаційні процедури – постановку на облік у ТЦК під час найму, – сказав політик

При цьому він виступає за запровадження військового збору для ФОП першої та другої групи.

Фізичні особи – підприємці, платники єдиного податку першої та другої груп наразі не сплачують військовий збір із мінімальної зарплати. Міністерство фінансів вважає, що така практика у війну неприйнятна, – заявив народний депутат

Гетманцев наголосив, що “військовий збір повинні сплачувати всі”.

Концептуально з пропозицією Мінфіну про те, що військовий збір повинні сплачувати всі, складно сперечатися. Утім, ми уважно вивчимо всі його розрахунки, щоб зрозуміти, наскільки це допоможе поповнити бюджет і як позначиться на роботі малого підприємництва, – сказав нардеп

При цьому він визнав, що це не принесе багато грошей бюджету.

Але очевидно, що якщо говорити про значно більші суми, пошук суттєвіших резервів, то, безперечно, за рахунок таких точкових рішень їх не забезпечиш. Тому Міністерству фінансів доведеться запропонувати нам якісь більш глобальні підходи, – розмірковує Гетманцев

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