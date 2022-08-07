Енергодар, Херсон, Донбас: список знищених складів і баз окупантів за добу

Оприлюднено список знищених складів боєприпасів і баз окупантів за добу 6 серпня. Дані надає Оперативний ЗСУ, передає NNS. У списку населених пунктів, де вчора сталася «бавовна», – Енергодар, Херсон, міста Донбасу тощо.

Згідно оприлюдненої інформації, стараннями ЗСУ знищені такі склади БК і бази росіян протягом доби:

Макіївка, Донеччина. Мінус БК.

Сніжне (район), Донеччина. Мінус база.

Донецьк. Мінус база.

Херсон (район). Мінус БК + база.

Чорнобаївка (район), Херсонщина. Мінус 2 командних пункти.

Гладівка (район), Херсонщина. Мінус база.

Пологівський район, Запоріжжя. Мінус база.

Енергодар (район). Запоріжжя. Мінус БК.

Загалом: мінус 5 баз, 3 склади БК та 2 КП загарбників.

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