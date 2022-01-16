Дружина мера Дніпра підкорила найвищу вершину Антарктиди в складі української експедиції

Дружина мера Дніпра Марина Філатова підкорила найвищу вершину крижаної Антарктиди. Про це з гордістю розповів Борис Філатов.

Наша українська експедиція підкорила найвищу вершину Антарктиди. Ця подія відбулася трохи раніше, і вже потрапила в деякі новинні стрічки, але я навмисно не писав про це. Чекав поки експедиція повернеться в базовий табір. Тому, що умови в Антарктиді страшні, на зворотному шляху з вершини можна тиждень просидіти в наметі при мінус 50, очікуючи погоди. Хлопці і дівчатка, звичайно, справжні герої. Не злякалися страшного вітру і пішли вперед, коли всі інші групи розвернулися і відмовилися від штурму, – написав Борис Філатов на своїй сторінці у Фейсбуці сьогодні, 16 січня.

Раніше він підкреслював, що це повністю українська експедиція, яка поставила собі за мету підкорити найвищу гору континенту – масив Вінсон. Два тижні українці жили в наметах при температурі 50 градусів морозу і нижче. У підсумку таки піднялися на висоту майже 5000 метрів, не маючи зв’язку і забезпечення.

Учасники експедиції представляють різні регіони України: Дніпро, Київ, Харків, Львів, Луганську область. У складі експедиції всього дві жінки – і обидві з Дніпра. Одна з них – Ірина Караган, яка раніше підкорила Еверест. А друга – Марина Філатова.

Залізна Леді Залізного Міста. Людина, з якою я живу вже майже 30 років, – з гордістю написав міський голова Дніпра.

Екстремали з України зійшли на крижану гору Вінсон 14 січня в повному складі.

Фото: Афіша Дніпро

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