В Антарктиде украинские полярники откапывают станцию ​​«Академик Вернадский», которую засыпало снегом

Как сообщает Национальный антарктический научный центр, в конце декабря на станции были постоянные вьюги. Снежный покров стал рекордным за последние 20 лет, а 24 и 25 декабря его высота достигла трех метров.

После Нового года снегопады почти утихли, но перед полярниками встал вопрос уборки снега, чтобы станция могла функционировать. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Бабель.

Полярники уже несколько недель освобождают территорию Вернадского от снежного плена. Пока им удалось откопать жилой корпус, часовню и проход ко второму причалу. Еще нужно расчистить площадь вокруг состава для расширения.

Пока снег не убран, полярники не могут приступить к запланированным работам по модернизации станции.

19 декабря 2021 года сообщалось, что на станции «Академик Вернадский» зафиксировали самый высокий за 20 лет уровень снега — 2,75 метра. Такие осадки удивили специалистов, поскольку сейчас в Антарктиде метеорологическое лето.

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