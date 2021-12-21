Голливудская звезда Киану Ривз решил составить список фильмов – стоит посмотреть каждому. В списке есть как популярные картины, так и малоизвестные

Известный канадский актер, а также музыкант, продюсер и актер Киану Ривз стал популярным еще в конце прошлого века благодаря комедийной франшизе “Билл и Тед” и культовой “Матрицы”. В последние годы он снова начал привлекать к себе внимание, благодаря “Джону Уику”, видеоигре Cyberpunk 2077 и новой части “Матрицы”.

Неудивительно, что фанатов интересует, какие фильмы нравятся артисту. Он не обошел это стороной и составил список фильмов, которые рекомендует посмотреть. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Дивогляд.5ua.

Список фильмов от Киану Ривза

Неоновый демон

Заводной апельсин

Роллербол

Плохая партия

Доктор Стрейнджлав, или как я перестал волноваться и полюбил бомбу

Семь самураев

Амадей

Розенкранц и Гильденстерн мертвы

Зловещие мертвецы

Воспитывая Аризону

Большой Лебовски

Никита

Леон

Молодой Франкенштейн

Сверкающие седла

Монти Пайтон и Священный Грааль

Джоси Уэйлс – человек вне закона

Бешеный Макс 2

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