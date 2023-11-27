Грошова допомога пенсіонерам від ООН: програму підтримки розширено – хто тепер отримає

Грошова допомога пенсіонерам від ООН надається з липня 2023 року. Відтепер отримати таку допомогу зможе більша кількість пенсіонерів, адже програму розширено. Про це повідомляють у Мінсоцполітики сьогодні, 27 листопада, передає НСН.

У липні цього року Мінсоцполітики, Пенсійний фонд і Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) ініціювали спільний проєкт. Його мета – забезпечити максимальну синергію у наданні українським громадянам грошової підтримки від міжнародних організацій. Зокрема, – підтримати громадян, які проживають у зоні бойових дій, мають низьку пенсію, та не отримують інших грошових допомог від міжнародних організацій.

З серпня поточного року таку фінансову підтримку отримують пенсіонери, які:

проживають на територіях активних або можливих бойових дій;

мають розмір пенсії менше 3 тис. грн

не одержували з 1 березня 2023 р. додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання для ВПО.

ВПП ООН надавала таким пенсіонерам грошову допомогу (доплату до пенсії) на суму, якої не вистачало до 3 тис. грн (але не менше 100 грн).

Грошова допомога пенсіонерам від ООН: хто тепер отримає

24 листопада Уряд прийняв розроблену Мінсоцполітики постанову, яка збільшує граничний розмір пенсії для отримання додаткової грошової допомоги з 3000 грн до 3250 грн.

Нові умови отримання додаткової соціальної підтримки за рахунок коштів ВПП починають діяти вже у листопаді цього року.

Зазначимо, що за умовами цієї програми кошти виплачуються безпосередньо на банківський рахунок, на який пенсіонери отримують свої звичайні пенсійні виплати.

Інформація про таких пенсіонерів міститься в базі даних Пенсійного фонду, подавати заяву чи запит до Всесвітньої продовольчої програми чи до Пенсійного фонду не потрібно.

Станом на серпень 2023 року програма була націлена приблизно на 260 тисяч пенсіонерів, і кожен пенсіонер має отримувати платежі щонайменше чотири місяці поспіль. Тепер кількість таких пенсіонерів збільшиться.

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