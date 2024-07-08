Житло для ВПО на Полтавщині: переселенцям віддадуть «нічийні» будинки

Намагаючись забезпечити житло для ВПО на Полтавщині, місцева адміністрація проводить низку заходів. Зокрема було здійснено моніторинг відумерлої спадщини. Розповідаємо про це детальніше.

Питання підтримки внутрішньо переміщених осіб на Полтавщині обговорили на черговому засіданні Координаційного центру підтримки цивільного населення при Полтавській обласній військовій адміністрації. Серед учасників були і представники міжнародних донорських організацій, які опікуються питаннями ВПО.

Житло для ВПО на Полтавщині

Зазначається, що Полтавщина продовжує бути прихистком для внутрішньо переміщених осіб. На сьогодні на обліку в області перебувають 164 тисячі ВПО, які переїхали до нас із 2022 року. Для забезпечення тимчасового розміщення людей створено 64 місця тимчасового проживання. Нині там мешкає 3,5 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Деякі приміщення потребують поліпшення умов проживання (від збільшення кількості побутової техніки до ремонтів та оновлень системи комунікацій). У громадах повинні докласти максимум зусиль, щоб підтримати та задовольнити потреби ВПО.

Наявність постійного житла – один з основних факторів адаптації та соціалізації ВПО в громадах. В області розробили алгоритм прийняття житлових об’єктів у комунальну власність за рахунок відумерлої спадщини та переведення їх у фонд соціального житла.

Переселенцям віддадуть «нічийні» будинки

«На Полтавщині було здійснено моніторинг та виявлено близько 100 будинків відумерлої спадщини. 32 приміщення вже передали до комунальної власності громад під соціальне житло для поселення ВПО», – повідомив т.в.о. начальника Управління у справах реінтеграції, соціального захисту ветеранів та внутрішньо переміщених осіб ОВА Сергій Апряткін

Обговорили на засіданні і питання залучення донорської підтримки для проведення комплексних робіт на об’єктах обласної комунальної власності та їх подальшого використання під релоковані установи соціального захисту.

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