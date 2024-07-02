Велика кількість вимушених переселенців можуть отримати безкоштовне житло для ВПО. Як це зробити.

Українці зі статусом ВПО можуть стати на облік для надання безкоштовного тимчасового житла.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на постанову Кабміну №495.

Як стати на квартирний облік

Щоб внутрішньо переміщений особі стати на квартирний облік для тимчасового проживання, необхідно подати заяву разом з певними документами до сільської, селищної або міської ради, де людина перебуває на обліку як внутрішньо переміщена особа (ВПО)*.

Коли житло не надається

Житло не надається, якщо біженці або хтось із членів їх сім’ї має у власності житлове приміщення (частину житлового приміщення), придатне для проживання, розміром не менше 13,65 кв. м на одну особу, яке розташоване на територіях, де не ведуться бойові дії і які не є окупованими.

Як отримати безкоштовне житло для ВПО – варто знати переселенцям

Які документи треба подати?

Документи, що посвідчують особу і підтверджують громадянство України.

Довідки про взяття на облік ВПО усіх членів сім’ї.

Документи, що підтверджують родинні стосунки заявника і усіх членів його сім’ї, видані РАЦСом або судом (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо).

Ідентифікаційний код.

Документи, що підтверджують підстави пріоритетності у наданні житла.

Який повинен бути розмір житлового приміщення

Безкоштовне тимчасове житло надається у розмірі, не меншому за 6 кв. м на одну особу, і терміном до одного року з можливістю подовження на наступний термін, якщо переселенець не знявся з обліку ВПО і не змінив місце проживання.

Варто зауважити, що першочергове право на забезпечення житлом мають:

багатодітні сім’ї;

сім’ї з дітьми;

вагітні жінки;

особи, які втратили працездатність;

особи пенсійного віку серед тих, житло яких було зруйновано або стало непридатним для проживання в результаті війни.

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