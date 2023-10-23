Кур’єри, таксисти, перукарі – для самозайнятих осіб придумали систему оподаткування

Для самозайнятих осіб придумали спеціальну систему оподаткування. У Верховній Раді зареєстровано відповідний законопроєкт, передає НСН з посиланням на УНН.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №10166 щодо запровадження спеціального режиму оподаткування доходів, отриманих фізичними особами від здійснення окремих видів діяльності.

Деталі розкрив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram. Він розповів, що йдеться про спрощені умови для легалізації понад 500 тисяч самозайнятих осіб (кур’єрів, таксистів, майстрів манікюру, перукарів – всього 20 видів діяльності).

За словами нардепа, законом буде створено прозоре й зрозуміле регулювання діяльності онлайн-платформ.

Згідно із законопроєктом, для самозайнятих осіб буде спрощений та автоматизований облік, крім того, вони сплачуватимуть низький податок — 6% (для цієї категорії самозайнятих не потрібно реєструвати ФОП, наймати бухгалтерів, подавати звітність).

Перевагою для держави стануть додаткові надходження в бюджет, створення можливості сплачувати податки для понад 500 тисяч самозайнятих осіб.

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