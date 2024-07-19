Держнагляд перевіряє справедливість графіків відключень світла: найбільше порушень в двох областях

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на Державну інспекцію енергетичного нагляду України.

Держенергонагляд здійснює перевірки застосування операторами системи розподілу (обленерго) графіків погодинних відключень (ГПВ) та справедливого розподілу електроенергії в областях.

Наразі вже відбулися перевірки у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Одеській областях.

У ході перевірок встановлено, що в усіх областях не забезпечено максимально можливий рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами. Зокрема, виявлено, що не всіх споживачів, які не відносяться до обʼєктів категорії критичної інфраструктури, залучено до графіків погодинних відключень.

Держнагляд перевіряє справедливість графіків відключень світла: де найбільше порушень

Найбільше порушень виявлено у Дніпропетровській і Житомирській областях. Причому у Житомирській області працівниками АТ «Житомиробленерго» створювалися перешкоди роботі інспекторів Держенергонагляду у вигляді недопуску до диспетчерських пунктів деяких структурних підрозділів ОСР.

У Дніпропетровській області збільшено в декілька разів терміни застосування ГПВ та кількість черг, що застосовуються не за розробленим планом. Заживлення деяких споживачів може відбуватись пізніше встановленого ГПВ терміну, тому знеструмлення тривають понад 7 годин.

У містах Дніпро, Кам’янське та Кривий Ріг затверджені графіки погодинного відключення виконуються не в повному обсязі. Також не всіх споживачів залучено до ГПВ.

Велика кількість споживачів віднесені до категорії об’єктів критичної інфраструктури, що разом із супутнім навантаженням призвело до завищеної величини потужності, яка не підлягає відключенню. Відповідно, на інших споживачів припадає надмірний тягар відключень, порушуючи справедливість розподілу електричної енергії.

Стосовно ситуації у Житомирській області, зафіксовано численні випадки невиконання команд диспетчерів НЕК Укренерго про запровадження ГПВ. Черговими диспетчерами на підстанціях систематично не в повному обсязі відключалися всі черги та приєднання черг заведених до ГПВ. За окремими населеними пунктами необхідні відключення приєднань розпочалось диспетчером після прибуття на диспетчерський пункт інспектора Держенергонагляду. До оперативних журналів чергових підстанцій вносяться дані, що не відповідають дійсності. Також на офіційному сайті ОСР постійно наводиться недостовірна інформація щодо періодичності та тривалості застосування кожної черги ГПВ, строки перерви постачання електричної енергії населеним пунктам, окремим житловим масивам та вулицям. В цілому це призводило до систематичної неучасті обласного центру та інших міст області у застосуванні ГПВ, порушуючи принцип справедливості розподілу електроенергії між регіонами України.

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