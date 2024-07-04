Депутатам з мільйонними статками держава компенсувала оренду житла: прізвища

Стало відомо, що за два місяця депутатам з мільйонними статками держава компенсувала із держбюджету оренду житла на 4,6 млн грн.

Невеличке розслідування провели журналісти “Украина Сейчас“, передають “Новини України”.

Депутатам з мільйонними статками держава компенсувала оренду житла

Так, Федір Веніславський за березень цього року отримав 20 150 грн (https://www.rada.gov.ua/uploads/documents/75062.pdf) компенсації, а за квітень – 19 500 грн. (https://www.rada.gov.ua/uploads/documents/75115.pdf) При тому, член фракції «Слуга народу» вказав у декларації за 2023 рік (https://public.nazk.gov.ua/documents/c7289d21-5a32-4ada-a535-f16873c78db1) $130,79 тис та 415 715 грн на рахунках та готівкою. Також торік нардеп отримав 780 тис. грн за продаж рухомого майна та 705 409 грн зарплати (по 58 784 грн на місяць). (https://public.nazk.gov.ua/documents/c7289d21-5a32-4ada-a535-f16873c78db1)

Член депутатської фракції партії «ГОЛОС» Ярослав Рущишин за березень отримав 20 150 грн компенсації, (https://www.rada.gov.ua/uploads/documents/75062.pdf) а за квітень – 19 500 грн. (https://www.rada.gov.ua/uploads/documents/75115.pdf) В той же час в декларації за минулий рік (https://public.nazk.gov.ua/documents/42cfcb95-4854-45dc-821b-e705bd03a9d9) він вказав 9 млн 784 892 грн доходу своєї родини. Готівкою (https://public.nazk.gov.ua/documents/42cfcb95-4854-45dc-821b-e705bd03a9d9) та на рахунках у банках родина нардепа зберігала $28 953 та 262 583 грн.

Дмитро Припутень від фракції «Слуга народу» за січень та лютий 2024 року отримав 38 850 грн (https://www.rada.gov.ua/uploads/documents/75115.pdf) компенсації за оренду житла. За (https://www.rada.gov.ua/uploads/documents/75115.pdf) 2023 рік він разом із цивільною дружиною заробили (https://public.nazk.gov.ua/documents/a703dad3-c42d-4574-89c8-7c7e783accbe) 9 млн 828 тис. 482 грн, у тому числі після продажу майна. Готівкою та на рахунках у банках нардеп та його супутниця зберігали $260 тис., €24 тис. та 979 145 грн.

Нардеп від фракції «Слуга народу» Святослав Юраш за березень отримав 20 тис. грн (https://www.rada.gov.ua/uploads/documents/75062.pdf) компенсації, а (https://www.rada.gov.ua/uploads/documents/75062.pdf) за квітень – 19 500 грн. (https://www.rada.gov.ua/uploads/documents/75115.pdf) Проте його декларацію знайти не вдалося.

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