“День без відключення світла” скасовується – “ Укренерго ” не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області у липні.

Про таке заявили у компанії сьогодні, 8 липня, передають «Новини України – НСН».

З 9 по 24 липня НЕК «Укренерго» не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області, – наголошують у компанії

Тут інформують, що завтра, 9 липня, обмеження діятимуть протягом доби для всіх регіонів України. За прогнозом, з 05:00 до 14:00 – обленерго застосовуватимуть 2 черги графіків відключень, з 16:00 до 22:00 – 4 черги графіків відключень, в інші години – 3 черги.

Нагадаємо, планувалося за певним графіком скасувати обмеження для кожної області у конкретний день протягом цих двох тижнів.

Чому скасовується день без відключення світла

Причина скасування – значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку. У відповідь на численні звернення обленерго, «Укренерго» скасовує проведення вимірів у вказаний період. В таких умовах обленерго не зможуть дотримуватися принципу рівномірності обмеження споживання під час проведення вимірів в конкретному регіоні.

Режимні виміри в літній період будуть проведенні пізніше, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря. Проведення вимірів необхідне для чого, щоб більш рівномірно та точно забезпечити розподіл наявної в системі потужності між регіонами.

В ДТЕК тим часом повідомляють: 9 липня за вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби.

Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 14:00 і до кінця доби.

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