У трьох областях України перевищено епідпоріг захворюваності на COVID-19, ГРВІ і грип. Про це НСН повідомляє з посиланням на МОЗ.

За даними щотижневого моніторингу, станом на 31 січня зареєстровано високий рівень перевищення епідемічного порогу в Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

У пʼяти областях — Вінницькій, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернігівській — середній рівень. В інших регіонах — неепідемічний рівень.

За попередній тиждень, з 22 по 28 січня, на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 185 402 українці, з них 96 120 — діти віком до 17 років. Діагноз «COVID-19» встановлено протягом тижня 3 492 пацієнтам. До лікарень госпіталізовано 6 120 людей, з них 2 607 — діти. Медики повідомили про 34 летальні випадки серед хворих на коронавірусну інфекцію та вісім — серед хворих на грип. Усі померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу та не були вакциновані проти COVID-19.

Україна перебуває в середині епідемічного сезону з грипу та ГРВІ. Наразі через циркуляцію вірусів грипу у 22 регіонах країни спостерігається підйом захворюваності на ГРВІ, зокрема серед дітей. Враховуючи дані щотижневого моніторингу, очікується, що з січня і до квітня вірус грипу буде переважати над коронавірусною інфекцією. За симптомами грип починається раптово з різкого підйому температури, а респіраторні симптоми — кашель, утруднене дихання, біль у горлі — додаються згодом. Тоді як COVID-19 починається, навпаки, з респіраторних симптомів. За перших ознак захворювання важливо якомога швидше звернутися до лікаря, щоб почати ефективне лікування та уникнути ускладнень хвороби, — зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін

У МОЗ нагадують, що у разі ускладнення епідситуації у тій чи іншій громаді у лікувальних, освітніх установах, закладах торгівлі, громадського харчування, підприємствах, транспорті обласні комісії ТЕБ і НС можуть локально впроваджувати заходи, спрямовані на зниження ризику та поширення епідемії. Протиепідемічні заходи можуть містити запровадження маскового режиму, соціального дистанціювання, дотримання вимог особистої гігієни, температурного режиму, скасування масових заходів до нормалізації ситуації тощо.

Грип – як убезпечити себе

Грип — гостре вірусне захворювання, що найчастіше вражає органи дихання, може протікати в тяжкій формі, спричинити ускладнення: пневмонію, отит, синусит, менінгіт та навіть призвести до смерті. До груп ризику належать люди старше 60 років, діти від 6 місяців, вагітні, люди з хронічними захворюваннями, а також люди з професійної групи ризику, які працюють з населенням та у великих колективах (медпрацівники, вчителі, продавці тощо).

У МОЗ нагадують, що щорічна вакцинація — найдієвіший спосіб для профілактики грипу, проводити щеплення проти грипу можна не лише на початку, а і впродовж усього епідсезону. Задля уникнення важкого перебігу грипу пацієнтам з групи ризику рекомендовано звернутися до своїх сімейних лікарів чи пунктів щеплення у медзакладах та дізнатись про можливість безоплатної вакцинації. 12 тисяч доз вакцини проти грипу для безоплатних щеплень, зокрема груп ризику тяжкого перебігу захворювання, розподілено до областей.

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