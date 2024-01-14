Кому потрібно носити захисну маску, розповіли у МОЗ

Кому потрібно носити захисну маску, пояснили у МОЗ. Посилення маскового режиму залежить від показника захворюваності у місті чи регіоні.

«Медичні маски, дотримання дистанції та “локальний карантин” в окремих містах чи областях – це базові протиепідемічні та профілактичні норми, які попри скасування загальнонаціонального карантину через COVID-19 діють в Україні на постійній основі», йдеться у повідомленні.

За словами медиків, такі заходи можуть застосовуватися в окремих містах чи регіонах України. Або у навчальних закладах чи підприємствах, передає НСН

Адже, рівень захворюваності для оголошення перевищення епідпорогу різний для кожної області. Він вираховується в залежності від кількості населення та інтенсивності поширення респіраторно-вірусних інфекцій під час епідсезону який починається в Україні в жовтні та закінчується навесні.

Кому потрібно носити захисну маску

Лікарі рекомендують одягати захисні маски, якщо:

ви відчуваєте ознаки застуди, кашляєте або чхаєте та не можете залишатися вдома;

пацієнтам із симптомами застуди або з підозрою на інфекцію, що передається повітряно-крапельним шляхом, маска обмежить потенційне розповсюдження респіраторних виділень;

ви доглядаєте за хворим на ГРВІ, COVID-19 чи грип;

здоровим людям, які перебувають у місцях великого скупчення, з метою додаткового захисту;

лікарям та медичним працівникам під час огляду пацієнтів, які мають респіраторні симптоми та під час процедур і маніпуляцій, які вимагають стерильності, щоб захистити пацієнта від можливих інфекцій.

З жовтня 2023 року в Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 1,9 млн людей. З них, 56% — діти.