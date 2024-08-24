Чи справді УПЦ не Московського патріархату і чому з назви прибрали МП?

В тому, що УПЦ не Московського патріархату, представники цієї релігійної організації намагаються переконати тих, хто закидає їм приналежність до російської церкви. Але чи справді це так?

Відповідь на це питання ще у 2023 році дало видання Суспільне, спираючись на висновки експертів, передають «Новини України – НСН».

Чи справді УПЦ не Московського патріархату?

У реєстрі релігійних організацій та офіційних документах Українська православна церква немає приставки Московський патріархат. Назву УПЦ (МП) ще можна побачити у звіті Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті за 2021 рік. А навесні 2022 року УПЦ Московського патріархату внесли зміни у свій Статут, щоб відмежувати УПЦ від РПЦ. Попри це, релігієзнавча експертиза Держслужби з питань свободи совісті засвідчила: УПЦ є структурним підрозділом Російської православної церкви.

Нижче – аргументи.

УПЦ змінили Статут: що це означає

27 травня 2022 року зі Статуту про управління Української Православної Церкви були виключені всі норми, які хоч якось натякали або говорили про зв’язок з Москвою. Про це йдеться на сайті Українська Православна Церква. Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

У цих змінах ідеться про адміністративну та канонічну самостійність УПЦ та відмежування від Московського Патріархату – РПЦ. Тоді ж зникає приставка МП (Московський патріархат) з назви організації.

“Зокрема, це стосується пункту, в якому зазначалось, що Українська Православна Церква є самокерованою частиною РПЦ. Відтепер постанови Соборів РПЦ не є підставою для діяльності Собору єпископів УПЦ. Митрополит Київський і всієї України припинив членство у Священному Синоді РПЦ”, – йдеться в повідомленні.

Чи зберігся зв’язок УПЦ з РПЦ? Висновки експертів

На сайті Державної служби з етнополітики та свободи совісті опублікований Висновок релігієзнавчої експертизи Статуту про управління Української Православної Церкви на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом.

Прізвища експертів, залучених до аналізу Статуту, зазначені в документі.

Вони дали оцінку статусу УПЦ, зазначеному в Статуті, а саме “незалежна і самостійна у своєму управлінні”. Експерти пишуть, що в православному канонічному праві немає такого поняття. Коли говорять про самостійність церкви, вживають терміни “автокефальна” або “автономна”. Повністю ж “незалежною в управлінні” є лише автокефальна церква, яка на підтвердження цього статусу отримує відповідний документ – томос. Його відсутність є ключовою ознакою статусу підлеглої релігійної організації.

Статут РПЦ визначає УПЦ частиною Московського патріархату, “самоврядною з правами широкої автономії”, тобто – вважає її структурним підрозділом. Є відповідна окрема глава в Статуті РПЦ. Наявність такої глави схвалили архієреї УПЦ, які проголосували за це у складі Архієрейського Собору РПЦ у грудні 2017 року, й це твердження не було спростовано чи якимось чином оскаржено на Соборі УПЦ 27 травня 2022 року.

Відсутні будь-які документи, видані керівними органами РПЦ, що засвідчували б автокефальний чи автономний статус УПЦ. Всі заяви і декларації очільників та представників УПЦ про “незалежність” чи “самостійність” цілком вкладаються у норми чинної редакції Статуту РПЦ, який визначає УПЦ структурним підрозділом РПЦ, зробили висновки експерти.

Отож, УПЦ продовжує перебувати відносно РПЦ у відносинах підпорядкування. Вона не діє як самостійна (автокефальна). Церква й не проголошує власної самостійності (автокефалії).

Більш того, жодних документів чи дій, які би свідчили про трансформацію УПЦ в самостійну відносно РПЦ релігійну організацію, члени експертної групи не виявили.

Таким чином, формулювання “Московський патріархат” не є чинним з точки зору офіційного найменування, але той факт, що його прибрали з назви релігійної організації, не означає, що УПЦ втратила підпорядкування Російської православної церкви.

За словами релігієзнавця Петра Кралюка, УПЦ не може послуговуватись цією назвою згідно з чинним законодавством.

“У грудні 2018 року Верховна рада України прийняла закон, який стосувався найменувань релігійних організацій, центри яких знаходяться на території країни-агресора. Під цей закон підпадає так звана Українська православна церква, або, як ми кажемо, Московський патріархат. Цей закон вимагає, по суті, від них перейменування. Тобто, вони мають називатися інакше. Наприклад, Російська православна церква України, чи якось так. Тобто, має бути вказано, що це російська церква. Тим більше нещодавно була релігієзнавча експертиза, яка проводилась на офіційному державному рівні, яка підтвердила те, що російська православна церква є структурою російської православної церкви”.

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