Чи працює Київстар – заява компанії 9 жовтня

На тлі повідомлень про арешт активів компанії з’явилися чутки про те, що мережа може не працювати. Чи працює Київстар – офіційно повідомили у компанії, оприлюднивши заяву 9 жовтня на своєму сайті, передає НСН.

Мережа Київстар працює у звичному режимі й надає високоякісні послуги зв`язку – заявляють у компанії.

Зазначається, що 6 жовтня на сайті Служби Безпеки України і Генеральної прокуратури України з’явилось повідомлення стосовно «накладення арешту на активи 20 українських компаній на загальну суму понад 17 млрд грн. Це цінні папери та корпоративні права операторів мобільного зв’язку, виробника мінеральних вод, фінансових та страхових компаній, а також інших вітчизняних підприємств».

У ряді ЗМІ з`явились повідомлення про «арешт 100% активів Київстару», що не відповідає дійсності, оскільки насправді йдеться виключно про корпоративні права, що не впливає на операційну діяльність компанії, – підкреслюють у компанії

Зазначається, що наразі ні VEON, ні “Київстар” не отримували жодних офіційних повідомлень від українських органів влади та судів. VEON, компанія зі штаб-квартирою в Амстердамі, яка торгується на біржах Nasdaq та Euronext в Амстердамі і має міжнародну базу інвесторів, залишається законним власником “Київстар”. За повної підтримки VEON “Київстар” продовжує зосереджуватися на обслуговуванні 24 мільйонів абонентів, здійснює господарську діяльність у звичайному режимі та спрямовує свої зусилля на підтримку української економіки.

Крім того, нагадуємо, що підсанкційні особи не є кінцевими бенефіціарними власниками Київстару, а володіють міноритарними частками, які не дають можливості здійснювати вирішальний вплив на управління чи господарську діяльність оператора, та не отримують дивідендів від діяльності компанії, – йдеться у повідомленні

Також пресслужба додає, що компанія Київстар працює у звичному режимі, надає 24 млн абонентам високоякісні послуги цифрового електронного зв`язку і є надійним партнером держави і суспільства, сплативши тільки під час повномасштабного вторгнення понад 15 млрд грн податків та зборів, а також 1,4 млрд грн допомоги для подолання наслідків війни і наближенні перемоги. Плани компанії щодо інвестицій в Україну в сумі 600 млн доларів США у найближчі кілька років є стабільними і незмінними і будуть реалізовані.

Довідка про Київстар

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на червень 2023 року обслуговував 24,1 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар допомагає абонентам, суспільству і країні долати складнощі військового часу. Від початку повномасштабної війни компанія виділила понад 1,4 млрд грн допомоги державі, військовим, суспільству, абонентам. Єдиний акціонер Київстару – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться у вільному обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар більше 25 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.

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