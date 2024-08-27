Чи нападе Білорусь на Україну – думка аналітиків ISW

Білоруси стягують до кордонів з Україною війська під виглядом навчань. У країнське МЗС зробило попередження сусідній країні. Чи нападе Білорусь на Україну? Свою думку з цього приводу висловили аналітики американського Інституту вивчення війни.

Чи нападе Білорусь на Україну?

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко навряд ризикне вступити у війну проти України. Але його режим може мати на меті відволікти і розтягнути українські сили, пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), передають «Новини України – НСН».

Україна офіційно попередила Мінськ у зв’язку з нещодавнім нарощуванням білоруських сил на кордоні у Гомельській області.

МЗС України закликало Білорусь відвести війська від кордону і попередило, що будь-яке порушення державного кордону призведе до необхідних заходів відповідно до міжнародного права.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко сказав 26 серпня, що українські війська укріплюють ділянку кордону з Білоруссю.

Нинішнє нарощування білоруських військ уздовж українського кордону, ймовірно, має на меті відволікти і розтягнути українські сили вздовж ширшої лінії фронту, оскільки, за оцінками ISW, білоруські війська, як і раніше, навряд чи вторгнуться в Україну через обмеження, що стоять перед самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, – йдеться у повідомленні

Аналітики вважають, що військова участь Білорусі у війні погіршить здатність Лукашенка захищати свій режим. Такий крок буде дуже непопулярним всередині країни.

2025 року у Білорусі мають відбутися президентські вибори. Ймовірно, Лукашенко хоче зберегти контроль над суспільними настроями та вплив на своїх військових для придушення будь-яких протестів.

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